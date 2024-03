Transfuzní pracoviště Klatovské nemocnice mělo vloni vysoký počet odběrů krve, konkrétně jich bylo 5 473. Přímo v Klatovské nemocnici jich bylo provedeno 4 214, dalších 857 odběrů na výjezdech. Meziročně naopak mírně klesly odběry plazmy na 2 092. I tak ale transfuzní pracoviště zaznamenalo dohromady 7 565 odběrů krve a plazmy, což je čtvrté nejvyšší číslo za posledních několik let. „Všem našim dárcům, ať už darují přímo v Klatovech, Sušici, Domažlicích či Horažďovicích, za to patří velký dík. Moc si jich vážíme. A aby nezůstalo jen u slov, zavádíme od letošního roku benefitní program odměn pro všechny současné i nové dárce. Budeme moc rádi, pokud se rodina našich dárců bude dál zvětšovat. Pomůže to nejen našim pacientům, ale i rozvoji naší nemocnice,“ uvedl ředitel Klatovské nemocnice Ondřej Provalil.