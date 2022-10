Soutěžilo se v kategoriích show dance, dance art, street dance, mažoretky, plesové formace a pom pom.

Zdroj: Daniela Loudová

Kulturní dům byl tak plný skvělých tanečníků a celé odpoledne bylo co sledovat. „Jsme spokojení moc, protože jsme ani nečekali takovou účast. Sami jezdíme po tanečních soutěžích a vidíme, jak veškeré akce pro děti upadají, protože po dvouleté covidové pauze některé soutěže skončily a ani účast není úplně valná. Tady je skvělá atmosféra, jsem ráda, že vše klape, mám velkou radost,“ zhodnotila Lukášová, která dodala, že klatovská ZUŠ ale nepocítila žádný úpadek po covidu, jelikož nepřerušili výuku, dělali ji on-line, a naopak by se dalo říci, že děti přibývají a musí někdy i odmítat.

Nadšený ze soutěže byl i porotce Miroslav Kučera, který přijel do Klatov až ze Slovenska. „Velmi se mi soutěž líbí, hlavně skvělá atmosféra, která zde je. Všichni se baví, tancují, užívají si to a vzájemně si fandí. Je to skvělé. Taneční výkony jsou velmi dobré. Už i u malých dětí je vidět, že začínají mít správné technické základy, u mládeže byly některé choreografie velmi nápadité, perfektní rekvizity i výkony,“ pochvaloval Kučera.

Výsledky

Show dance miniděti

1. místo ZUŠ Dance Klatovy

Dance art mládež

1., 2. i 3. místo ZUŠ Dance Klatovy

Dance art miniděti

1. místo ZUŠ Dance Klatovy

Steet dance mládež

1. místo LDC Domažlice

2. místo LDC Domažlice

3. místo ZUŠ Dance Klatovy

Show dance mládež

1. místo ZUŠ Dance Klatovy

2. místo ZUŠ Dance Klatovy

3. místo Z. I. P. Písek

Dance art děti

1. místo ZUŠ Dance Klatovy

2. místo Perfect dance academy Sušice

3. místo ZUŠ Dance Klatovy

Mažoretky děti

1. místo Modern Klatovy

Show dance děti

1. místo ZUŠ Dance Klatovy

2. místo ZUŠ Dance Klatovy

3. místo DDM Nýrsko

Plesové formace junioři

1. místo TŠ Standard Klub Praha

2. místo TK Elevent Dance Team Holýšov

3. místo Taneční klub Tlučná

Dance art junioři

1. místo ZUŠ Dance Klatovy

2. místo Modern Dance Klatovy

3. místo Legacy Dance Community

POM POM junioři

1. místo TJ Chlum

Street dance junioři

1. místo Legacy Dance Community

2. místo Legacy Dance Community

3. TK Fialka Sušice

Show dance junioři

1. ZUŠ Dance Klatovy

2. ZUŠ Dance Klatovy