Další dva „kruháče“ připravují v Janovicích

Klatovsko – Celkem jedenadvacet okružních křižovatek už funguje na Klatovsku.

Kruhový objezd v Železné RuděFoto: Deník / Kojan David

Zatím poslední vznikly v Železné Rudě na křižovatce hlavní silnice z Klatov na hranici a silnice od Špičáku a v Sušici v rámci rekonstrukce Volšovské ulice na křižovatce s Lerchovou ulici a Příkopy. Další dva kruhové objezdy by měly vzniknout v Janovicích nad Úhlavou.

Ve většině měst regionu už je „kruháčů“ dostatek. „V Sušici myslím, že máme všechny dopravní problémy nějakým způsobem vyřešeny. Jediné místo, které jsme ale tak trochu zdědili, je „kruháč“ na příjezdu od Klatov. Kdyby se to v době stavby udělalo o něco lépe, řekl bych, že by mohl být až o křižovatku dále. Ale zase tak důležité to není. Obecně kruhové objezdy jsou dobré a všechny, které máme, plní svůj účel, což je bezpečnější a rychlejší průjezd. Nemá zase cenu dávat ho na každou křižovatku. Žádný další v současné době neplánujeme, ani mě nenapadá, kde by to bylo případně potřeba,“ shrnul sušický starosta Petr Mottl.

V Klatovech a okolí je celkem třináct okružních křižovatek, většinu postavil stát nebo kraj, města je například kruhový objezd na Tylově nábřeží. „Okružní křižovatky se budovaly tam, kde se budovaly nové komunikace a tam, kde to bylo těžce průjezdné, jako třeba u Škodovky. V současné době žádnou další neplánujeme. Co bylo třeba, to se vyřešilo a pokud se v dohledné době podaří dokončit kompletní obchvat, městu se ohledně dopravy výrazně uleví,“ uvedl klatovský starosta Rudolf Salvetr.

NÝRSKU STAČÍ JEDEN

Spokojeni jsou se svým jediným kruhovým objezdem v Nýrsku. „Splnil svou funkci, zpomalil dopravu a zvýšil bezpečnost. Jinde až takové problémy s dopravou nemáme,“ konstatoval nýrský starosta Miloslav Rubáš.

Nejstarší kruhový objezd Klatovska je ve Švihově, kde ale také další neplánují, na frekventované křižovatce „Za Vodou“, kde se křižuje hlavní silnice od Plzně na Klatovy s místní komunikací směrem na Kamýk je to podle starosty Švihova Václava Petruse nereálné. „Jde o křižovatku mezinárodní silnice první třídy se silnicí třetí třídy, tam když se asi před šesti lety dělaly úpravy, nám ani nepovolili udělat přechod pro chodce. A jinde by to bylo zbytečné,“ uvedl Petrus.

Po jednom kruhovém objezdu mají rovněž v Horažďovicích a v Janovicích nad Úhlavou a právě v Janovicích další dva připravují. „Na náměstí se kruhový objezd osvědčil velice dobře, velké dopravní problémy tam byly zejména s autobusy. Uvítali bychom ještě kruhové objezdy na odbočce do Rozvojové zóny směrem na Strážov a přímo ve městě u hasičské zbrojnice. Vzhledem k tomu, že jde o křižovatky se silnicí druhé třídy, stavěl by je kraj, my jsme se ale zavázali, že zpracujeme projektovou dokumentaci a na té už pracujeme,“ řekl Deníku janovický starosta Michal Linhart.