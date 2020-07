Díky ní se obyvatelé dočkali především většího počtu parkovacích míst. Během července začne další etapa, která potrvá do listopadu.

Opraveno bylo okolí Prusíkovy ulice a Krátké až k Podhůrecké ulici. Jsou tam nové komunikace, parkovací místa, chodníky, osvětlení a vybudována byla i cyklostezka. „Vypadá to hezky, je to nové. Jen pro mě jako staršího obyvatele je to mnoho betonu. Bývaly tady stromy a zeleň, ale vím, že je to třeba, protože je tady mnohem více aut. Teď alespoň nebudou stát, kde se jim bude hodit,“ řekla Klatovanka Marie Brožová.

Práce v Podhůrčí však pro letošní rok neskončily; už od 13. července je naplánováno zahájení další etapy, která se bude týkat druhé části Podhůrecké ulice od mateřské školy po Nádražní ulici. Půjde o rekonstrukci silnice, chodníků, parkovacích míst, veřejného osvětlení, o odvedení dešťových vod do podzemní vsakovací nádrže, vybudování vyvýšených a nasvícených přechodů pro chodce. V místě křižovatky ulic Podhůrecké a Cibulkovy vznikne nová okružní křižovatka. Vše bude rozděleno na čtyři etapy.

První etapa od 13. do 26. července zahrnuje úplnou uzavírku v úseku ulic Nádražní a Cibulkovy, částečnou uzavírku úseku Cibulkova ulice a MŠ. Křižovatka ulic Podhůrecké a Cibulkovy bude průjezdná.

Druhá etapa potrvá do 9. srpna, kdy bude úplná uzavírka úseku ulic Nádražní a Cibulkova, částečná uzavírka úseku Cibulkova – MŠ. Křižovatka ulic Podhůrecké a Cibulkovy bude uzavřena.

Třetí etapa do 4. října zahrnuje úplnou uzavírku úseku ulic Nádražní a Cibulkova, Prusíkova a MŠ, dále částečnou uzavírku úseku Cibulkova a Prusíkova. Křižovatka ulic Podhůrecké a Cibulkovy bude průjezdná.

Během čtvrté etapy do 15. listopadu bude vybudována okružní křižovatka s úplnou uzavírkou úseku ulic Nádražní a Prusíkovy.

„Objízdná trasa bude ve všech etapách vedena ulicemi Voříškovou, Čechovou, Nádražní a Hlávkovou, po celou dobu stavby bude zajištěn vjezd do Prusíkovy ulice. Po objízdné trase bude vedena i autobusová doprava MHD. Náhradní autobusová zastávka bude umístěna pro oba směry v Čechově ulici,“ uvedl vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda.