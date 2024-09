„Cyril je u nás od 3. června 2022, je to zhruba devítiletý křepelák. Nalezen byl na Horažďovickém předměstí v Klatovech. Byl trochu vyhublý a nebyl v dobré kondici. Byl bez čipu, majitele se tak vyhledat nepodařilo a ani se nepřihlásil,“ informovala vedoucí útulku Miloslava Šeflová.

Je nutno přiznat, že Cyril má jednu velkou neřest. Je to hrozný lakomec, který se nechce dělit o to, co si „ulovil“, ať je to hračka nebo třeba fotbalový míč. „Určitě se nehodí k myslivcům, protože jakmile něco uloví, tak to nedá, kousne. Proto ho nedoporučuji k dětem. Kdyby byl na zahradě, hrál si s dětmi a ty mu chtěly vzít hračku, je schopen je kousnout,“ varovala Šeflová. Upozornila ale, že jinak je to hodný pes.

Cyril miluje vodu. Pokud by noví páníčci měli bazén či jezírko, bude úplně nadšený. Bez problémů se nechá vyčesat i ostříhat a je to vděčný strávník, chutná mu vše. „Takže se žrádlem se musí opatrně, má tendenci přibírat, už musel držet i dietu. Co ale nemá rád, je vynucený kontakt s lidmi. On poslechne, když slyší sedni, lehni, ale když jde o fyzický kontakt, třeba obejmutí, musí přijít sám, nemá rád, když si to někdo vynucuje. Zřejmě se na něm podepsalo chování bývalých majitelů,“ vysvětlila vedoucí útulku.

Ideální by pro Cyrila byl domek se zahradou obývaný staršími lidmi. Rozhodně nemůže jít do paneláku či bytovky. A co dělat, pokud byste si Cyrila chtěli vzít domů? „Preferovala bych minimálně tři, čtyři návštěvy. První den by to bylo zde v útulku, druhý den bychom se šli projít, třetí den bych se od nich odpojila, aby věděli, co pes dovede, jakou má sílu, jak tahá a podobně. A pak, pokud bude vše v pořádku, může jít. Má veškeré očkování, čipování atd.,“ vysvětlila Šeflová. Zájemci se jí mohou ozvat přes telefon nebo přijít osobně, dopoledne je v útulku každý den. I když není pracovní doba, nikoho nevyhodí. Je možné se domluvit třeba na víkendových návštěvách.