V kině v Sušici se v pondělí konalo mimořádné zasedání zastupitelstva. Jelikož byl na programu výsledek referenda a nemocnice, byla jako tradičně diskuze plná emocí. Zúčastnila se jí i hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.

Nemocnice Sušice. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniela Loudová

Sušice bude o provozování nemocnice jednat s Plzeňským krajem, což jako doporučení schválilo zastupitelstvo města. Tento návrh podal starosta Petr Mottl na stůl těsně před hlasováním, čímž některé zastupitele rozhořčil. Podle zastupitelky Mileny Stárkové jde o plivnutí do tváře všem lidem, kteří v referendu hlasovali pro zachování zdravotní péče nemocnice v plném rozsahu. To totiž Plzeňský kraj negarantuje, jak i na zastupitelstvu potvrdila hejtmanka. „Kraj není schopen garantovat kvalitní lůžkovou chirurgickou péči. Rozsah péče v nemocnici, pokud by nemocnici řídil či pouze dotoval Plzeňský kraj, by musel zůstat ve svém stávajícím stavu,“ prohlásila Mauritzová.