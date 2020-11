Podle mluvčí kraje Aleny Marešové budou tito pacienti v případě potřeby převáženi právě do domovů sociálních služeb. „Vedení Plzeňského kraje vyčlenilo lůžka v našich příspěvkových organizacích, aby se odlehčilo nemocnicím. Hotely nebo jiné objekty nepřicházejí v úvahu, protože bychom je nebyli schopni personálně zabezpečit. Vyčleněno máme zhruba sto lůžek,“ řekla mluvčí.

PLOŠNÉ ODBĚRY V DOMOVECH

Vláda rovněž 30. října vydala opatření, podle kterého by měli všichni poskytovatelé pobytových sociálních služeb nejpozději od 11. listopadu a nejméně jednou za sedm dní na onemocnění covid preventivně otestovat všechny klienty pomocí screeningových antigenních testů (provádí se výtěrem z nosohltanu a výsledek je známý po 15 až 30 minutách).

Testy do zařízení podle Marešové měla začít v pondělí dodávat společnost Avenier. „Jsou distribuovány přímo poskytovateli sociálních služeb. Pokud poskytovatel nemá zdravotnický personál, budou testy dodány spolupracujícímu lékaři. Počty testů a další podrobnosti ví firma Avenier, my je k dispozici nemáme,“ informovala mluvčí.

Odběry by měly začít nejpozději ve středu, jak přesně se uskuteční, zatím není jasné. „Testy jsme ještě neobdrželi, podle distributora bychom je měli dostat během dneška nebo úterý. Zatím víme, že bychom měli začít ve středu. Základní informace máme pouze od našeho zřizovatele (Krajský úřad Plzeňského kraje pozn. red.). Jsem zvědavý, jak budeme postupovat, protože nejpozději do konce týdne musejí být všichni otestovaní,“ popsal v pondělí situaci ředitel Domova sociálních služeb Liblín Petr Kounovský s tím, že testovat by se měl rovněž personál.

OPATŘENÍ MÁ NEDOSTATKY

„Nejprve se hovořilo o testování klientů našimi zaměstnanci, pak se rozhodlo i o testování personálu. Jeden odběr trvá zhruba patnáct minut, jsem tedy zvědavý, kdo bude mezitím vykonávat práci zaměstnanců a kdo tyto zdravotnické úkony uhradí. Toto opatření má opravdu mnoho nedostatků,“ konstatoval ředitel.