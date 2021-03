Rok byl náročný i pro personál, který se musel najednou řídit mnoha opatřeními, která do té doby neznal. „Myslím si, že jsme výrazně prošli vývojem o přemýšlení o nemoci jako takové. Když se na jaře loňského roku u nás objevila, tak jsme spoustu věcí nevěděli, neznali, museli jsme si je nastudovat, pochopit, připravit opatření bariérová i jiná. Léto bylo fajn, trochu se vše rozvolnilo, zdálo se, že to bude dobré, ale na podzim se zase vše zpřísnilo. Už jsme ale věděli, jak s tím žít. Důležité bylo ochránit klienty,“ řekl ředitel Domova Clementas v Janovicích nad Úhlavou Lukáš Bardon.

Složité vysvětlování

Obavy ze setkání s nemocí měli všichni, nikdo nevěděl, co by koho čekalo. Pro seniory jde o velmi těžké období. „Bylo to velice složité, obzvláště, když byly návštěvy zakázané úplně. Moc nerozuměli situaci, proč rodinní příslušníci za nimi nemohou. Staráme se o lidi s demencí, takže vysvětlování bylo složitější. Chápou situaci v rámci svých možností. Velkým přínosem byly videohovory, ale i streamy, kdy rodiny mohly sledovat, co senioři dělají. Nyní už je výhodou, že máme antigenní testy a můžeme návštěvy otestovat před vstupem, což nám dává jistotu, že se nenakazí,“ vysvětlil ředitel.

Náročnější směny

Nemoc se v domově nevyhnula seniorům ani personálů. „Měli jsme v druhé půlce listopadu zhruba patnáct klientů pozitivně testovaných, ale díky tomu, že zde máme objekt dispozičně upravený, mohli jsme tak uzavřít celou jednu domácnost, kam jsme sestěhovali všechny pozitivní a odizolovat je od zdravých. Vyčleněn byl i personál, takže jsme se během tří týdnů koronaviru úplně zbavili a nikdo další nebyl nakažen,“ uvedl Bardon s tím, že nemuseli řešit významný problém s personálem, když byl někdo pozitivní, ale dokázali směny pokrýt, i když museli někteří dělat přesčasy, vzít si více služeb. „Nyní jsme připraveni již na ledaccos, ale určitě bychom chtěli, abych se už vše vrátilo do normální stavu,“ dodal na závěr k situaci ředitel.