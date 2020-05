Připravena je tam mimo jiné i zbrusu nová výstava Vzorná hospodyňka s více než sto let starými exponáty.

VZNIKL POTRAVINOVÝ SKLEP

Během volna na zámku nezaháleli a využili čas na práce, na které není během sezony čas. Natírali vrata, dveře, zasklívali, pokračovali s další úpravou podzemí, kde dokončili šestibokou dělostřeleckou baštu. Tam udělali i nové zábradlí a přesunula se tam expozice útrpného práva. Ve sklepení vznikl potravinový sklep. „Upravili jsme i expozice v muzeu Josefa Dobrovského, které bylo otevřeno v roce 1948. Vyměnily se staré vitríny, obměnil se jejich obsah v rodné síni Jaroslava Kvapila, doplnily se vitríny s osobnostmi, které jezdily do Chudenic. Přibyla expozice věnovaná chudenickým živnostem. Letošní rok je rokem Jana Roubala, který se narodil před 140 lety. Byl chudenickým rodákem, entomologem světového formátu, za svůj život nashromáždil několik tisíc exponátů, jeho sbírky jsou po celém světě, proto došla k úpravě i jeho expozice,“ láká kastelán Ludvík Pouza.

VÝSTAVA VZORNÁ HOSPODYŇKA

Zavzpomínat na dětství u babiček budete moci také během výstavy Vzorná hospodyňka, která má tisíc exponátů. „Otevřeli jsme zámecké depozitáře a vytáhli na světlo věci, které běžně návštěvníci v zámeckých expozicích nevidí. Mnoho věcí nám nanosili i místní obyvatelé. To, co jsme neměli, máme zapůjčeno od sběratelky Jarmily Strakové z Andělic a Jiřího Sauka z Muzea Chodová Planá. Jde o velkou výstavu, kde jsou mnohé exponáty více než sto let staré. Některé se v domácnostech používají dodnes. Uvidíte, jak se pralo, čím se žehlilo, nechybí ukázka spodního prádla, kuchyně a mnoho dalšího,“ sdělil Deníku kastelán.

Výstavu si můžete přijet prohlédnout do 26. června, vždy od úterý do neděle od 9 do 16 hodin.

VELKÉ KORONAVIROVÉ ZTRÁTY

Vedení chudenického zámku už spočítalo ztráty, které vznikly s oddálením sezony kvůli koronaviru. Přišli o desítky tisíc korun. „Když to srovnáme s loňským rokem, tak jsme přišli o zhruba 70 tisíc korun. Za loňský duben k nám zavítalo tisíc lidí. Navíc jsme přišli i o školní výlety a zájezdy, kterých bylo objednáno zhruba deset,“ vyčíslil kastelán zámku Ludvík Pouza.