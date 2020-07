„Letos slavíme 820 let od první zmínky o Chudenicích. Tyto oslavy jsme se rozhodli spojit s anenskou poutí a pojali jsme je jako průřez historií,“ řekl Deníku starosta Chudenic Martin Dolejš.

Již v pátek bylo k vidění představení v podání ochotníků z Bolešin, během celého víkendu pak bylo možno zhlédnout výstavu denivek.

„Sobota byla velkým lákadlem, protože nabídla asi nejbohatší program, jaký jsme tu kdy o pouti měli. Byl tu průvod městečkem, jehož se zúčastnilo téměř sedmdesát lidí v barokních kostýmech. K vidění byl venkovský cirkus, barokní tance a barokní hry šlechty, ukázky starých řemesel, jako jsou košíkář, kovář či perníkářka. Historii Chudenic jsme připomněli v kramářských písních, které složil Vladimír Kábrt z divadelního spolku Újezd u Plánice. Nechybělo ani představení divadelní společnosti Kord v srdci z Nýrska,“ popsal správce zámku Ludvík Pouza a zdůraznil, že jen za sobotu dorazilo přes sedm set návštěvníků.

Nedělní program bohužel ovlivnilo deštivé počasí, ale i tak si příchozí přišli na své. Užili si dobové ležení, rytířský turnaj, povídání o středověkých zbraních a módě, středověké tance či sokolníka Václava Šporera z Horšovského Týna.

Ten na zámek přivezl tucet ptáků, z toho jedno mládě. Se svými představeními měl velký úspěch. Čelil různým otázkám, mimo jiné tomu, který z jeho svěřenců je nejtěžší. „Na to není lehká odpověď. Aktuálně je to orel skalní, který je těžší a více osvalený. Orel mořský je zase delší a za pár let, až osvalí, bude těžší než orel skalní. Ten mívá zhruba 5,5 kg, orel mořský může vážit až sedm kilo,“ vysvětlil Šporer.

„Právě sokolník se nám moc líbil. Ale užili jsme si vše, i když jsme zmokli,“ řekl návštěvník Jan Smutný.