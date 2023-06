Důvodem, proč se vedení města do výstavby jeslí pustí, je i neustálý posun hranice odchodu do důchodů. Rodičům tak často ubývají možnosti hlídání. „Od léta minulého roku přemýšlíme o vybudování zařízení, které bude jakousi obdobou jeslí, které moje generace dobře zná, a které bude řešit péči o děti od jednoho roku. Smyslem ale není nutit maminky k umisťování dětí do tohoto zařízení, ale nabídnout pomocnou ruku v případech, kdy mladí rodiče nemají jiné řešení zajištění péče a chtějí například nastoupit do zaměstnání. Problémem je, že dříve tuto činnost mohli zajišťovat i babičky a dědové, ale pokud se podíváme, jak se prodloužily doby odchodu do důchodu, je prakticky nemožné tuto pomoc využívat. Dříve odcházely zejména babičky do důchodu v 55 letech, dnes je to 64 a více, a to už vnoučata chodí do základních škol,“ vysvětlil starosta Miloslav Rubáš.