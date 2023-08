Zlatou stuhu a titul Vesnice roku 2023 v Plzeňském kraji vybojovala Chodová Planá. Na zámeckém nádvoří se v sobotu konala krajská slavnost, kam se sjeli zástupci soutěžících obcí, aby převzali do té doby utajovaná ocenění v podobě modré, bílé, zelené a oranžové stuhy. Slavnost se konala za účasti hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka, který převzal záštitu nad krajským kolem soutěže.

Chodová Planá převzala žezlo od Kařezu a hostila krajskou slavnost Vesnice roku | Foto: Jitka Hříbalová

Na pódiu zámeckého nádvoří v pořádající Chodové Plané postupně převzali zástupci obcí ocenění v podobě stuhy. Krašovice získaly Modrou stuhu za společenský život. Bílou stuhu za činnost mládeže mají Křenovy, Zvíkovečtí obdrželi za péči o zeleň a životní prostředí Zelenou stuhu, a Oranžovou stuhu má Velký Malahov za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Vítěznou Zlatou stuhu vybojovala Chodová Planá, jejíž starosta Luboš Hlačík převzal pro letošní rok také putovní žezlo, a to od Václava Krofty, starosty Kařezu, který byl loňským vítězem Vesnice roku v Plzeňském kraji.

„Jsme na ocenění hrdí. Poprvé v historii jsme se přihlásili do soutěže a hned vyhráli,“ sdělil Deníku chodovoplánský starosta Luboš Hlačík. Řekl, že v Chodové Plané se za poslední dobu hodně věcí změnilo k lepšímu. „Když u nás byla hodnotící komise, museli jsme ji tak trochu tlačit, abychom vůbec stihli ukázat všechno to, co se podařilo udělat.“ Jediná Chodová Planá jako vítěz soutěže se dověděla, že získala ocenění, ostatní obce se umístění v soutěži dověděly až na krajské slavnosti. „Vítězná obec má povinnost uspořádat vyhlášení, na které přispívá kraj. Akci jsme se spolky připravovali tři týdny a zapojeno je do akce dnes nějakých osmdesát lidí.“

Chodová Planá dostala na podporu krajské slavnosti tři sta tisíc korun. „Z dotačního titulu Plzeňského kraje máme nárok na sedm set tisíc a z Ministerstva pro místní rozvoj získáme jeden milion korun,“ poukázal starosta s tím, že o využití prostředků budou diskutovat. „Máme připraveno hodně projektů a zvážíme, kam peníze půjdou.“

Soutěž Vesnice roku se vyhlašuje už od roku 1995 a do letošního 27. ročníku se v Plzeňském kraji přihlásilo celkem 20 obcí. Podmínkou je, že obec je vesnického charakteru, má do 7500 obyvatel a zpracovaný program rozvoje.

Cenu hejtmana Plzeňského kraje získala obec Strašice, Kyšice mají cenu Rady Plzeňského kraje, Nezdřev získala cenu naděje pro živý venkov, Chlum, Liblín a Renče mají zlatou cihlu v Programu obnovy venkova. Diplomy získaly obce Tymákov, Němčovice, Postřekov, Všekary, Tlučná, Rabí, Staré Sedliště, Újezd u Svatého Kříže a Úherce.

Hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták uvedl, že náš kraj je krajem venkovským. „Máme velké množství obcí a vesniček, které žijí uvnitř sebe tajuplným životem. Jsem proto rád, že soutěž odhaluje, jak se v našich obcích žije, jak se rozvíjí, a co je tím hnacím motorem jejich života.“