„Je mi to líto. Lhala bych, kdybych tvrdila, že mě to nevzalo za srdce,“ svěřila se zpěvačka Marta Kubišová, která byla u prvních dílů v květnu 1992. Při moderování se střídala se Zdeňkem Srstkou, který po sobě zanechal nesmazatelnou stopu i v němčovickém útulku.

Starostu obce Karla Ferschmanna krok veřejnoprávního média až tak nepřekvapil: „Dalo se to čekat v momentu, kdy Zdeněk už ne-mohl ze zdravotních důvodů hafany představovat. Byl ve své roli prostě okouzlující. A loučila se i paní Marta.“

Vesnici na severu Rokycanska patřil vždy jeden z dílů dlouhých osm let. Populární komik sem dorazil na natáčení zpravidla pár dnů po začátku nového letopočtu, aby čtyřnohé přátele podle povětrnostní situace vyvenčil na sněhu či na blátě. Na obrazovkách představil obyvatele útulku svým nenapodobitelným stylem a přispěl občas k nalezení nových pánů. „Ale úplně efektivní to nebylo. Když se ozvali třeba zájemci z Opavy, bylo jasné, že vzdálenost pěti set kilometrů je obrovským hendikepem. To byly pro nás užitečnější Čtyři tlapky regionální televize,“ dodal Ferschmann.

Srstka ovšem Němčovice navštěvoval i bez štábu ČT. Získal tu řadu přátel a nechyběl u obecní zabijačky, hasičských posezení nebo oceňování malých soptíků. Celý letošní rok ho třeba bude připomínat speciální nástěnný kalendář, vydaný k jubileu útulku. K mání je v sídle úřadu.

Televize chce zvířátka v nouzi připomínat dál, ale jinou formou. Možná přes internet. „Během let, kdy byl pořad vysílán, se mnohé změnilo. Právní prostředí a ochrana zvířat je na diametrálně jiné úrovni. Nové domovy pomáhají hledat samotné útulky a spolky prostřednictvím sociálních sítí. Televizní nabídka už ztratila na své efektivitě,“ zdůvodnila zrušení Chcete mě? mluvčí ČT Karolína Blinková.