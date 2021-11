Chceme zabránit nekontrolovatelné výstavbě apartmánových domů, říká starosta

V rámci seriálu Deník na návštěvě jsme tentokrát zavítali do šumavského města do Železné Rudy, kde jsme si povídali o vydařených projektech, o plánech se starostou Filipem Smolou, který také přiznal, co ho nejvíce ve městě tíží.

Železná Ruda. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Co se vám podařilo za poslední dobu v Železné Rudě udělat? Máme úspěšně dokončeno hned několik velkých investic, které jsme financovali s pomocí dotací. Podařilo se udělat průtah Železné Rudy, kde byly kromě nového povrchu vozovky vybudovány rovněž nové chodníky, přechody, osvětlení a došlo rovněž k výměně inženýrských sítí včetně pokládky optických kabelů umožňujících zavedení rychlého internetu. Významným krokem k zajištění bezpečnosti celého Železnorudska byla výstavba nové hasičské zbrojnice. Především ale musím zmínit, že se konečně daří naplňovat sen mnoha generací Železnoruďanů, kterým je výstavba nového náměstí. Hotové bude příští rok. To je v pořádku, je to v rodině, chlácholil strýc zneužívanou neteř Přečíst článek › Povedlo se vybudovat také novou pumptrackovou dráhu a hřiště s umělým povrchem a osvětlením, nové dětské hřiště u mateřské školy, opravujeme chodníky i silnice. Snažíme se rozvíjet a podporovat i sousedské aktivity, velký ohlas má naše improvizované kino v Environmentálním centru i letní kino, projekt knihobudky i další akce. Na čem nyní pracujete? Pokračujeme ve výstavbě našeho náměstí. Momentálně probíhá také rekonstrukce přednáškového sálu Environmentálního centra, kde i díky dotaci z Plzeňského kraje dojde k zásadnímu zlepšení akustiky a tím i využitelnosti sálu. Počasí nám stále přeje, takže stále probíhají opravy silnic a chodníků. Hodně se zaměřujeme také na organizaci volnočasových aktivit pro naše seniory. Jaké další projekty máte v plánu? Příští rok nás čeká dokončení náměstí a snad také dokončení přírodního koupaliště Žabáky, které přinese konečně kvalitní možnost letního koupání u nás. Náš sportovní areál Za tratí bude rozšířen o hřiště na plážový volejbal, prostor na pétanque i komunitní gril. Na nové hřiště se mohou těšit žáci naší základní školy. Budeme i nadále opravovat silnice a chodníky, obnovíme také městský mobiliář. Čekají nás další etapy budování kanalizace a vodovodů. Po dokončení nové části kanalizace na Hojsově stráži nás čeká čtvrté rameno v Alžbětíně. Myslívský rybník lovili rybáři dva dny, vydal devět set metráků ryb Přečíst článek › Už jsme se pustili do naprosto zásadního projektu, kterým je vybudování obecních bytů. V minulosti totiž předchozí vedení města prodala prakticky veškeré městské nemovitosti i pozemky, takže teď nám obecní byty velmi chybějí. Potřebujeme je pro městské zaměstnance, například učitelky, ale také pro lidi, kteří se ocitnou v nouzi. První byty vybudujeme nad naší hasičskou zbrojnicí, další se snažíme získat také od developerů, kteří zde budují apartmánové domy. Byty budou ve vlastnictví města a budeme je lidem pronajímat za dostupné ceny. Naším cílem je různými způsoby znovu získat bytový fond, který bude čítat alespoň nižší desítky bytů. Je něco, co vás ve městě trápí? Problémům bohužel čelíme při výstavbě přírodního koupaliště Žabáky. Po zahájení výstavby se ukázalo, že stav hráze je oproti předpokladům velmi špatný. Stejně jako i další horské obce nás trápí také přebujelá výstavba víkendových apartmánů a s ní spojené problémy v čele s dramatickým růstem cen nemovitostí. Proto chceme naši politiku jednoznačně zaměřit na pomoc místním. Musíme pomoci nabídnout jim možnost bydlení za dostupné ceny, kvalitní nabídku vzdělání, služeb i trávení volného času. Změníme také územní plán, aby zde už nemohly nekontrolovatelně vyrůstat další a další apartmánové domy, ve kterých si kupují drahé víkendové apartmány pouze přespolní. Už teď je situace na hraně únosnosti. Nechceme od nás turistický ruch vyhánět, ale musí být vyvážený s kvalitou života místních. Ta je pro nás naprosto zásadní. Železná Ruda musí být v první řadě dobrým místem pro život, pohodlí pro turisty musí být až na druhém místě. Jak se připravujete na zimní sezonu? Máte obavy, že ji opět ohrozí protiepidemická opatření? Máme již připravenou techniku i dostatek posypového materiálu. I letos bude v naší oblasti k dispozici zdarma Skibus, kterým se budou moci návštěvníci dostávat do svých oblíbených skiareálů nebo do běžeckých stop z Gerlovy Hutě. Chceme opět všem běžkařům nabídnout špičkově upravené trasy, proto bude město pořizovat zánovní sněžnou rolbu, na kterou se podařilo získat dotaci od Plzeňského kraje. Obavy z epidemie i případných opatření pochopitelně máme. Pokud znovu nebudou moci fungovat vleky, můžeme nabídnout již zmíněné desítky kilometrů běžkařských tras. Je ale jasné, že zdraví musí být na prvním místě.

