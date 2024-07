Starosta Kašperských Hor Jan Voldřich připomněl historii Bílé růže. „Objekt má dlouhou historii. Do Kašperských Hor patří. Byl to kdysi vyhlášený hotel, a to už v předválečné době. Když v něm vše skončilo, byl dům nabídnut k prodeji, protože původní majitelé už jsou dávno někde v Německu. Koupil ho pan Tosch, který pocházel z Kašperských Hor, byl emigrant a vrátil se sem někdy na začátku devadesátých let. Koupil nad radnicí starý pivovar, Bílou růži a řadu pozemků Měl představu, že tady vybuduje hotel, což se mu z objektu nad radnicí podařilo. Zároveň měl vidinu vybudování golfového hřiště tady v údolí. A zároveň chtěl obnovit i hotel Bílá růže. Postupoval systematicky, ale bohužel zemřel velmi mlád a nestihl dokončit, co chtěl. Dědictví se vyřizovalo velmi dlouho, než děti také dospěly, takže hotel stál, chátral a následně byl opět nabídnut k prodeji,“ popsal starosta.

Po volbách v roce 2014, kdy byl starostou Petr Málek a současný starosta byl v radě města, připravili projekt rekonstrukce hotelu Bílá růže v tom duchu, že by šlo o multifunkční objekt. „Hotel se kupoval myslím v roce 2012. Sehnali jsme tehdy velmi kvalitního architekta, který navrhl řešení možná pro Kašperky příliš odvážné, ale rozhodně zajímavé. Skleněná střecha měla být z tmavého skla, takže by možná málokdo poznal, že je vlastně skleněná. Ale hlavně ona měla mít funkci takovou, že by dokázala dům ochladit v létě a vytápět v zimě. Samozřejmě by to byl trošku novotvar do Kašperských Hor, protože i ta střecha byla různě zalomená. Ale ono tak nejde ani o vnější podobu toho domu, spíš o vnitřní využití,“ řekl Voldřich s tím, že celé spodní patro mělo být určeno provozovnám, byly by určené k nájmu pro živnostníky, podnikatele. Komerčních prostor by tam mohlo být sedm až osm různých velikostí. Součástí by bylo také venkovní kino, v patře prostor pro velké informační centrum a velkou knihovnu s malým koncertním sálem.

Rekonstrukce hotelu Bílá růže v Kašperských Horách, kde bude nově rezidence s byty. | Video: Daniela Loudová

Projekt vlastně měl přinést velkou občanskou vybavenost do Kašperských Hor, ale to nevyšlo. „Přišly volby v roce 2018, kdy se změnilo vedení města a došlo se k názoru, že město takový objekt nepotřebuje, že není schopno projekt zrealizovat. Nakonec se v minulém volebním období město rozhodlo objekt prodat. Prodal se dům Bílé růže spolu s barokní sýpkou ve Smetanově ulici a ještě s části pozemků pro parkování,“ poznamenal Voldřich.

I přesto, že jejich plán tehdy nevyšel, je rád, že se dům rekonstruuje a zůstane v centru. Vize byly různé. „Byly i úvahy nad tím, že by možná bylo nejlepší dům zbourat, aby se rozšířila silnice, aby se tam udělalo parkoviště a další podobné návrhy. Ale vůbec mě netěší to, k čemu ten dům bude určen, ke krátkodobým pobytům movitých lidí na území našeho města, což je něco, čehož už tady máme poměrně dost a nedá se říci, že by nám to něco výrazně přinášelo. Nicméně jsem rád, že dům je zachován a že alespoň naše snaha tehdejší vyústila v to, že dům zůstane na místě, kde je,“ uzavřel starosta.

Plány majitele Petra Smětala jsou jasné. „Pustil jsem se do bývalého hotelu Bílá růže, protože rád restauruji staré objekty, které si myslím, že si to zaslouží a Bílá růže se doslova nabízí místem i peripetií, kterou si prošla od roku 1992, kdy začala chátrat a nebyla využívaná. Jde o krásný objekt, který si zaslouží restaurování do původní historické podoby, ale z ekonomických důvodů z něj nejde již udělat zpět hotel nebo alespoň my nejsme z něj schopni udělat hotel,“ řekl Deníku Smětal.

Začátkem července byly práce ve fázi, kdy byla dokončena hrubá stavba. „Máme střešní krytinu a uvnitř děláme rozvody topení a elektřiny. Počítáme, že už příští letní sezonu by mohlo být otevřeno,“ sdělil Smětal.

V rezidenci Bílá růže bude 18 apartmánových bytů a dvě komerční jednotky – kavárna a pekárna. Zájem o tento druh bydlení v Kašperských Horách je, jelikož je již prodáno více než 70% kapacity. „Jsme rádi, že se to lidem líbí. Všichni vědí, že jde o legendární šumavskou stavbu. Jsme tak rádi, že již vidíme světlo na konci tunelu, že už náměstí nebude mít žádnou rozpadající se budovu,“ uvedl Smětal.