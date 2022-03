PŘÍBĚHY HOLČIČEK

První maminkou je Kateřina Faitová s dcerou Nikolkou, které bydlí v Klatovech. Lékaři Nikolce diagnostikovali loni v červenci akutní lymfoblastickou leukémii s vysokým rizikem. Od lékařů přišla i zpráva, že bude muset podstoupit transplantaci kostní dřeně. "Hledal se dárce, který by měl potřebnou shodu, bohužel se nenašel. V současné době Nikolce podstupuje dlouhou a intenzivní léčbu, kdy hodně času tráví v nemocnici a podstupuje chemoterapie. Nikolka potřebuje mít čisté a sterilní prostředí. Má slabou imunitu a veškeré nemoci, plísně a nevhodné podmínky jsou pro ni nebezpečné. Peníze ze sbírky by proto byly použity na potřebnou úpravu bytu a vybavení, popřípadě nutné výdaje s léčbou, aby měla Nikolka co nejvhodnější prostředí," uvedl Václav Pejsar za pořadatelský spolek Oprechtice Firesport team.