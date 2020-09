Mercandinovy sady v Klatovech budou v sobotu 5. září od 15 hodin dějištěm Chariťáku 2020.

Domov sv. Zdislavy v Klatovech. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Jeho cílem bude podpora zisku finančních prostředků na opravu fasády domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Klatovech, která je v havarijním stavu. Skládat se bude ze dvou částí – sportovní a kulturní. Vše započne během v 16 hodin Mercandinovými sady směrem do Lub, kdy délka trasy bude 4 km. Pro ty nejmenší bude připravena symbolická trasa u Kolonády. Startérkou závodu bude reprezentantka ČR v atletice Tereza Petržilková společně s atletickou legendou Vlastimilem Zwiefelhoferem. Po vyhlášení výsledků běhu plynule započne festival převážně klatovských hudebních skupin, které budou hrát do 22 hodin. Vstupné i startovné bude zdarma, ale přispět můžete do zapečetěné kasičky, kterou najdete na místě.