Slunečné počasí, obrovská vlna energie a ochoty pomáhat. Tak by se dal popsat čtvrtý ročník Chariťáku, který se konal v sobotu v Mercandinových sadech v Klatovech. Šlo o rekordní ročník, jelikož se pomáhalo hned třem dětem a jednomu mladému muži.

Chariťák v Klatovech. | Video: Deník/Daniela Loudová

„Letošní Chariťák jsme posunuli o týden později, než ho děláme běžně, abychom se zde nekryli s Během na Kolonádu. Musím říci, že se akce povedla, běžců bylo hodně, ať už mezi dětmi či dospělými. Za to všem děkujeme, jelikož se i díky slunečnému počasí běhalo o něco hůře. Běželi pro dobrou věc a přispěli tak na naše čtyři sbírky,“ uvedl za pořadatelský Klatovský spolek vinařů Jiří Zavřel, který tentokrát vyběhl na trať také a překonal své očekávání.

Pomoc letos poputuje pro Petra (8 let) s autismem, kterému přispěli lidé na delfinoterapi, rodičům Tadeáška (3 roky) se spinální svalovou atrofií na wellness pobyt a případně na terapie spojené s Tadeáškovo léčbou, Filipovi (22 let) na sportovní invalidní vozík a Elence (6 let) po mozkové příhodě na léčebné terapie.

Jako tradičně se pomáhalo během, kde jako první startovaly děti, rodiče s kočárky a vše uzavřel běh pojmenovaný po Václavu Andělovi. Přispět bylo možné také nákupem vína či háčkovaných výrobků.

„Rád bych poděkoval našemu hlavnímu partnerovi, který uhradil všechny nezbytné výdaje s akcí spojené. Poděkování patří i všem další partnerům, kteří akci podpořili a věnovali ceny pro všechny běžce, nejen na stupních vítězů,“ dodal Zavřel.

Připraven byl i hudební program, kde zahrály kapely Chai, Maniac a Fiasko.

Celkem se běhů zúčastnilo 146 lidí a i částky, které se podařilo vybrat rozhodně nejsou zanedbatelné. „V místě konání akce mohli lidé přispět do zapečetěných kasiček, kdy se povedlo vybrat celkem 54 026 Kč. Kromě všech individuálních návštěvníků Chariťáku přispěli do kasičky také mnozí prodejem svých produktů. Zisk z prodeje háčkovaných produktů věnovala do kasiček i Tereza Brtníková z háčkování TEKO, a to 3 000 Kč, Beruška Klatovy prodejem triček pro běžce svého týmu vybrala do kasiček 6 520 Kč, kapely Maniac a Fiasko dražbou svých CD a prodejem náramků také přispěly slušnou částkou. Maminka Péti, pro kterého vybíráme na delfinoterapii, navíc zajistila prodejem náramků 4 000 Kč. Celkem „prodejem" náramků zajistila na dané sbírky 17 000 Kč. Na místě prodával vína Klatovský spolek vinařů, kdy veškerý zisk z prodeje věnoval na sbírky, šlo o 10 122 Kč. V tomto směru patří poděkování vinařství Na Důlku a Auto Roneš, kteří věnovali několik lahví vín zdarma,“ vyčíslil úspěch Chariťáku Zavřel.

Zdroj: Deník/Daniela Loudová

Už nyní je zřejmé, že bude překonána vybraná částka z loňského roku, která byla 102 tisíc korun. Letos by vybraná částka mohla atakovat hranici 150 tisíc. Takže kdo ještě nepřispěl, ale rád by, tak má možnost do 13. září on-line:

Petrovi na delfinoterapii

https://www.znesnaze21.cz/sbirka/petovi-s-autismem-prospiva-delfinoterapie-podporme-ho

Filipovi na sportovní vozík

https://www.znesnaze21.cz/sbirka/specialni-vozik-pro-florbalistu-filipa

Rodičům Tadeáška se spinální svalovou atrofií

https://www.znesnaze21.cz/sbirka/pomuzeme-rodicum-tadeaska-s-sma

Elence na léčebné terapie

https://www.znesnaze21.cz/sbirka/malou-elenku-postihla-mozkova-prihoda-pomahaji-terapie