Vše vypukne v pátek 2. září, kdy na Kolonádě v Klatovech zahraje kapela Pilouni a No way. V sobotu 3. září se uskuteční hlavní program, jehož součástí je běh. „Bude běh pro nejmenší do pěti let 400 metrů, větší děti 6-12 let poběží 800 metrů, a ti, kteří zvládnou víc, poběží čtyřkilometrovou trať. Běh je nově pojmenován po zesnulém Vencovi Andělovi, který ho dvakrát vyhrál,“ uvedl za pořadatele Jiří Zavřel.

Na mostě k cyklostezce v Malechově i po roce stále chybí uražené zábradlí

Zisk věnůjí i vinaři

Po běžecké části zahraje kapela Kamuflon, Adys a Fiasko. Poslech si návštěvníci budou moci zpříjemnit vínem od Klatovského spolku vinařů, který věnuje veškerý zisk Karolínce, Leonce a Václavově rodině na jejich sbírky. „Pevně doufáme, že díky všem se povede vybrat Karolínce na nový invalidní kočárek a motomed, Leonce na dětský tábor a finančně vypomoci Václavově rodině,“ dodal Zavřel.

Veřejné sbírky už běží

V současné době jsou pro všechny tři již založeny veřejné sbírky na www.znesnazes21.cz. Pro Karolínku nese název: S invalidním kočárkem a motomedem to Karolínka rozjede, pro Leonku: Tábor pro Leonku, která náhle přišla o maminku, a pro rodinu Václava Anděla: Pomoc rodině Andělových po smrti tatínka Vaška.

https://www.znesnaze21.cz/sbirka/s-invalidnim-kocarkem-a-motomedem-to-karolinka-rozjede?fbclid=IwAR0aMc9p1Jjgmbpab71FC_nlfZ5peldWnI4D9T4AgYFDKcoY8CkIRBMqyzw

https://www.znesnaze21.cz/sbirka/tabor-pro-leonku-ktera-nahle-prisla-o-maminku?fbclid=IwAR1KqNhtHF33WyBQ6h-Qimp4CjAJriJjBJWFd8SPL1cSQhxAltB6LNc6SIo

https://www.znesnaze21.cz/sbirka/pomoc-rodine-andelovych-po-smrti-tatinka-vaska?fbclid=IwAR3RoMmMJMMpKzXXFaIz6kbl4opr2WfCESkEvkFy6rdPWeCsspBcs9j2QYk

Nová silnice v Klatovech dlouho nevydržela, během vydatného deště praskla