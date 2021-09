„Úkolem Chariťáku 2021 je zajištění financí na nákup zdravotních pomůcek pro Tadeáška a Pavlínu. Ročnímu Tadeáškovi z Chudenic byla před několika týdny diagnostikována spinální svalová atrofie (SMA). Tato nemoc je nevyléčitelná, avšak vhodnou léčbou a zdravotními pomůckami lze usnadnit život. Momentálně potřebuje polohovací zařízení, které mu pomůže udržovat stabilitu těla v sedu a sedací zařízení do koupele. Dále bude Tadeášek v brzké době potřebovat také mechanický invalidní vozík,“ uvedl za pořadatele Jiří Zavřel.

Rád by pomohli i Pavlíně, která již dlouhodobě žije se svým hendikepem – chronickým zánětem šlach. Díky němu je prakticky odepsaná ze svého pracovního i soukromého života. Naději momentálně spatřuje ve zdravotních pomůckách, které by ji umožnily opět vykonávat svou projektovou činnost. To by ji nesmírně pomohlo nejen po finanční stránce, ale hlavně po stránce psychické.

Bohatý program:

V pátek začne program v 17 hodin, kdy zahraje kapela Harmony a až do 22 hodin budete moci ochutnat z nabídky vín Klatovského spolku vinařů – výtěžek poputuje na sbírku. V tento den přispěje částí ze vstupného také FotbalPark Klatovy. Hlavní částí akce bude sobota, kdy se ve 14 hodin uskuteční registrace běžců a v 15 hodin vyběhnou ti nejmenší a v 16 hodin odstartuje hlavní čtyřkilometrový běh. Kromě toho se na místě představí také Dobrovolnické centrum Adra Klatovy, ochutnáte opět vína a po vyhlášení výsledků běhu v 17 hodin se rozjede kulturní program, kde vystoupí Diamond dance Klatovy a poté zahrají skupiny Kamuflon, od 19 hodin Adys a od 21 hodin Fiasko. „Budeme nesmírně rádi, když se Chariťáku 2021 zúčastníte a Tadeáškovi s Pavlínou pomůžete,“ dodal Zavřel.