Mercandinovy sady v Klatovech se v sobotu 9. září od 14 hodin stanou opět dějištěm dobročinné akce. Půjde o 4. ročník charitativní běžecko-hudební akce CHARIŤÁK, který organizuje Klatovský spolek vinařů. Tentokrát výtěžek poputuje dokonce pro tři děti a jednoho mladého muže.

Chariťák v Klatovech 2022. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Do běžecké části od 15 hodin se mohou zapojit děti, pro které budou připraveny různě dlouhé tratě, i rodiče s kočárky. Následovat bude od 16 hodin běh Václava Anděla na 4 km. Po vyhlášení výsledků započne hudební část, kdy postupně vystoupí kapela CHAI, MANIAC a FIASKO.

„Vstupné na akci je dobrovolné, veškerý výtěžek poputuje na veřejné sbírky čtyřem osobám z Klatovska. Jde o Petra (8 let) s autismem, kterému přispějeme na delfinoterapii, rodičům Tadeáška (3 roky) se spinální svalovou atrofií přispějeme na wellness pobyt a případně na terapie spojené s Tadeáškovou léčbou, Filipovi (22 let) na sportovní invalidní vozík a Elence (6 let) po mozkové příhodě na léčebné terapie,“ uvedl za pořadatele Jiří Zavřel.

Na akci samotné bude možnost přispět výše uvedeným do zapečetěných kasiček. Degustovat můžete i moravská vína u stánku Klatovského spolku vinařů, kdy veškerý výtěžek z prodeje bude přeposlán na veřejné sbírky. Bude tam i stánek Terezy Brtníkové s háčkovanými výrobky, jejich zakoupením také přispějete na sbírky.

Pokud se nedostanete přímo na akci, můžete přispět už nyní online. „Tento způsob se nám osvědčil už loni. Každému jsme vypsali individuální veřejnou sbírku, na kterou může přispívat kdokoliv už před samotnou akcí. Hodně se tím eliminuje i to, že pokud by v den akce bylo špatné počasí a akce by nemohla proběhnout, jsme díky tomu schopni vybrat nějaké finance i tak,“ popsal Zavřel.

A už nyní to vypadá, že bude pokořena částka z minulého roku. Nyní je stav sbírek už přes 78 tisíc, vloni se podařilo vybrat 102 tisíc Kč. „Letos jsme si stanovili celkem vysoký cíl. Konkrétně chceme pomoci čtyřem lidem, pro které bychom potřebovali vybrat přes 200 tisíc, abychom jim zajistili léčebné terapie a sportovní invalidní vozík. Věřím, že s pomocí všech zainteresovaných lidí to zvládneme,“ dodal Zavřel.

Přispět lze už nyní online

Petrovi na delfinoterapii

https://www.znesnaze21.cz/sbirka/petovi-s-autismem-prospiva-delfinoterapie-podporme-ho

Filipovi na sportovní vozík

https://www.znesnaze21.cz/sbirka/specialni-vozik-pro-florbalistu-filipa

Rodičům Tadeáška se spinální svalovou atrofií

https://www.znesnaze21.cz/sbirka/pomuzeme-rodicum-tadeaska-s-sma

Elence na léčebné terapie

https://www.znesnaze21.cz/sbirka/malou-elenku-postihla-mozkova-prihoda-pomahaji-terapie

Připomeňte si ve fotogalerii loňský Chariťák v Klatovech:

PROGRAM

Běžecká část - dobrovolné startovné

14:00 registrace běžců

14:30 pěvecké vystoupení Elišky Bechyňové

15:00 běh maminek a tatínků s kočárky (200 m)

15:15 běh dětí do 7 let (200 m)

15:30 běh dětí od 8 do 12 let (600 m)

16:00 běh Václava Anděla (4000 m)

17:00 vyhlášení běhu Václava Anděla

Hudební část - dobrovolné vstupné

17:15 kapela CHAI pop-rock

19:00 kapela MANIAC dance-rock

20:45 kapela FIASKO punk-rock