Právě senioři si pochvalují stále lepší podmínky. Mezi nimi je i Karel Sýkora z Rokycan, kterému bylo před pár týdny 65 let a přichází na chuť cestování hromadnými prostředky. „Kdysi jsem se setkával s tím, že se cestování vlakem říkalo hanlivým označením jízda sockou, ale dnes je to o něčem jiném. Vlak do Plzně za sedm korun moderními soupravami a zpravidla na čas. V krajské metropoli pak mám také tramvaje, trolejbusy i autobusy zdarma, takže o autě vůbec nepřemýšlím. Nemusím se tak trápit problémy s parkováním, častými opravami silnic třeba na Rokycanské nebo teď v Písecké ulici. Zkrátka už bych neměnil,“ pochvaluje si Sýkora.

Za stejnou trasu zaplatí cestující v produktivním věku rovných třicet korun, a navíc s bonusem, že platnost jízdenky při použití MHD v Plzni je šedesát minut. Za tento čas lze v pohodě dojet na Bory, Lochotín nebo Slovany.

Senioři na Šumavu

A senioři si nepochvalují jen cestování do měst, také mohou výhodně zamířit do přírody na Šumavu, a to i ti, kteří mají sníženou mobilitu. Tuto možnost mají díky projektu Dostupná Šumava, který každoročně pořádá Národní park Šumava společně s ČSAD autobusy Plzeň, a to již 25 let. Jezdit se letos bude třikrát do týdne a celkem půjde o 46 termínů, což je o deset více než vloni. Jednadvacet termínů nabídne program během jarní části, dalších pětadvacet termínů pak na podzim.

Lidé se na oblíbené zájezdy musí registrovat předem u ČSAD Plzeň, které již rezervace začalo přijímat. „O Dostupnou Šumavu je každý rok obrovský zájem. Pro letošní ročník jsme přichystali několik novinek, jednou z nich je opět rozšířený počet nástupních míst v Plzeňském i Jihočeském kraji. Již probíhá příjem rezervací pro jarní část programu. Jízdenky je nově možné koupit v předprodeji prostřednictvím kamenných kanceláří AMSBus nebo na e-shopu,“ sdělil ředitel divize ČSAD autobusy Plzeň autobusového dopravce Z-Group bus Václav Königsmark.

Jarní část začne 16. května a potrvá do 29. června, podzimní část pak znovu od 5. září do 31. října. Cena zájezdu činí 490 až 580 Kč za osobu v závislosti na nástupním místě.

Nabídnout stále lepší podmínky pro cestování veřejnou dopravou se snaží i vedení Plzeňského kraje. „I po mírné úpravě cen plnocenných jízdenek patří ceny jízdenek v Plzeňském kraji stále k nejlevnějším v celé ČR. Pro mne osobně je podstatné poskytnout při cestách do Plzně slevu těm mladým rodinám, kde mají žáky a studenty, a také zlevnit přepravu veřejnou dopravou našim nejstarším spoluobčanům. Při přepravě do Plzně se zavedením nového tarifu IDPK sníží cena jízdenek pro slevové kategorie cestujících o 8 až 9 korun. Poskytnuté slevy jsou z hlediska dopadu do rozpočtu Plzeňského kraje kompenzovány jen mírným navýšením cen plnocenných jízdenek, například cena síťové jízdenky – pro sedm a více zón – byla zvýšena jen o 4 Kč ze 78 Kč na 82 Kč,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

Od 1. 4. 2023 platí nový tarif Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK), která zahrnuje všechny velké dopravce v kraji + MHD v Plzni, se zvýhodněným jízdným dle tarifních zón. Například základní síťová jízdenka beze slev u všech dopravců IDPK stojí 82 Kč (na 240 minut), Plzeň plus vnější zóny stojí 66 Kč (na 180 minut).

Na 82 Kč vyjde dle kalkulátoru jízdného IDPK například dospělého cesta vlakem z Plzně do Železné Rudy, dítě na 43 Kč a seniora 65+ na 33 Kč. Z Klatov do Plzně dojedete za 62 Kč, dítě a senior za 23 Kč. „Je to fajn, ceny jsou přívětivější. Jezdím ráda autobusem nebo vlakem. Po výletě si vždy odpočinu a nemusím se soustředit na řízení v autě. A i vlaky a autobusy jsou moderní, a ne ty staré vehikly, které jezdily dřív, takže je to pohodlné. Za mě super. Ještě vychytat ty časy, aby nebylo zpoždění a podobně, a bude to top,“ uvedla pravidelná cestující Michaela Müllerová.

Turistické tarify

Od stejného data platí rovněž nové zvýhodněné tarify „Turista Plzeňskem“. Jde o jednodenní přestupní jízdenku opět pro spoje IDPK (+ 5 malých regionálních) a je možné si ji zakoupit v rozšířené platnosti i pro Bavorsko. Jednotlivce vyjde jízdenka na 140 Kč bez MHD Plzeň a 190 Kč včetně MHD Plzeň (na 24 hodin), skupina (2 dospělí a až 3 děti do 15 let nebo 5 dětí do 15 let) zaplatí 260 či 360 Kč včetně MHD (na 24 hodin). Pro variantu s Bavorskem vyjde jízdenka pro jednotlivce na 240 Kč a pro skupinu 360 Kč (zde je varianta jen bez MHD v Plzni). Od 1. 6. bude platit tarif i pro přilehlé jihočeské okresy Prachatice a Strakonice.

Od konce května bude také nově linka 651 Furth im Wald – Domažlice – Čerchov – Waldmünchen zařazena do IDPK. Na vrchol Čerchova se tedy svezete s jízdenkou IDPK a pro tarifní zónu Čerchov bylo stanoveno základní jízdné ve výši 36 Kč. Na lince budou platit také jízdenky Turista Plzeňskem a Turista Plzeňskem a Bavorskem.

Od celostátních změn jízdních řádů v polovině června Plzeňský kraj předpokládá rozšíření území v Bavorsku, kde bude uznávána jízdenka Turista Plzeňskem a Bavorskem.

Zvýhodněné turistické předplatné mají i Plzeňské městské dopravní podniky, což platí pro dopravní prostředky MHD (autobusy, trolejbusy a tramvaje), ale i pro prostředky ostatních dopravců IDPK. Platné je v zóně 001 Plzeň. Předplatné je aktivováno na Turistické jízdence nebo nahráno do elektronické peněženky. Jízdenka je vratná a je vydávána proti záloze 100 Kč. Turistickou jízdenku je možné vrátit na prodejních místech PMDP a IC města Plzně. Vrácen bude i nevyčerpaný zůstatek nebo předplatné delší než jeden den. Na den cestující toto předplatné vyjde na 64 Kč, na tři dny 128 Kč, sedm dnů 334 Kč a i zde platí možnost zlevněného předplatného ve výši 50%.

Výhodné ceny MHD

Pokud se například vydáte na výlet do krajského města, můžete využít výhodného cestování MHD. Může ho využít například učitelka s dětmi při školním výletě, vedoucí tábora nebo organizátor výletů pro skupiny. Počet členů musí být alespoň 10 osob a maximálně 35. Plnocenná jízdenka pak stojí 44 Kč/ na den a osobu, zlevněná 22 Kč/ na den a osobu.

Výhodnější cestování MHD je i pro ty, kteří přijedou do Plzně autem, ale zaparkují ho na záchytném parkovišti typu P+R, konkrétně v Dobřanské ulici na Borech a na náměstí Emila Škody. Tam navíc řidiči zaplatí za parkovné méně než dříve. Až dosud řidiči, kteří tam nechali vůz a následně jeli MHD, platili za parkovné a lístek do MHD celkem 60 korun, nově to je 45 korun. „Obě naše parkoviště P+R mají kapacitu téměř 480 stání, konkrétně Bory 315 a nám. Emila Škody 163. Bory by měly sloužit přijíždějícím ze směru z Klatovska, jižního Plzeňska, nám. Emila Škody pak především řidičům z Domažlicka a Tachovska. Jejich využití zatím není silné, snížení ceny tak vnímám jako vstřícný krok, jak podpořit cestování v Plzni MHD, a jak tedy snížit zátěž automobily ve městě,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Parkovací lístek získaný při vjezdu na parkoviště P+R slouží jako celodenní jízdenka v MHD.

Pro mnohé cestující ale i nadále zůstává prioritou auto, a to z důvodu soukromí, časové flexibility a v současné době i nižších cen za pohonné hmoty.