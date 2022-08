Na západě Česka hrozí odpoledne silné bouřky. Východ čekají vedra

ČTK

V Čechách se dnes odpoledne vyskytnou velmi silné bouřky s opakovanými srážkovými úhrny až 70 milimetrů, kroupami o velikosti až tři centimetry a nárazy větru kolem 70 kilometrů za hodinu. Podle meteorologů lze očekávat škody na majetku, výpadky proudu a problémy v dopravě. Na Moravu a do Slezska dorazí bouřky až večer, srážkové úhrny by v nich ale už měly být menší. Na východě země naopak odpoledne platí varování před vysokými teplotami, které překročí i 34 stupňů Celsia. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Bouřka se silným přívalovým deštěm. Ilustrační foto | Foto: ČTK