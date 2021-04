Zájemci o bezplatné antigenní testování mají novou možnost, kam zajít. V Klatovech začíná testovat Český červený kříž.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

„Testujeme antigenními testy. Jde o klasické testování z nosu. Fungujeme od pondělí do pátku od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Pokud bude zájem a budeme mít potřebný personál, tak bychom dělali testy i v neděli odpoledne pro pendlery. Ale to je zatím jen výhledově,“ řekl ředitel klatovské pobočky Českého červeného kříže Jiří Böhm.