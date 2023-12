Čepice jsou malou obcí nedaleko Sušice a během adventu jsou hojně navštěvované, a to především díky své jedinečné výzdobě.

Rozsvícené adventní Čepice na Sušicku. | Video: Daniela Loudová

Každoročně tamní obyvatelé nazdobí své domy, náves i most a tato podívaná láká mnohé návštěvníky. „Vzniklo to postupně. Dali jsme pár světýlek, zjistili jsme, že je to hezké, a tak jsme se rozhodli, že bychom ozdobili vánoční stromek. A když už jsme byli u něj, tak jsme se dali i do kapličky. Nešlo o okamžité rozhodnutí. Máme tady fajn partu, sousedé se začali přidávat a nazdobili si také chalupy. Jediné, na čem jsme se domluvili, že dodržíme nějaké barvy, aby z toho nebyl cirkus,“ řekl kytarový virtuóz Lubomír Brabec, který v Čepicích žije.

Nechtěli, aby jim celá obec blikala a tak se dohodli, že nábřeží včetně chalup, které jsou směrem k řece, svítí teplou žlutou barvou a náves září bílou. Letos se výzdoba ještě více rozšířila a pohled je ještě malebnější.

