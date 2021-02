Deník na návštěvěZdroj: Deník

„Jde o největší skleněnou plastiku tohoto světce na světě. Zobrazení svatého je navíc jako jediné v historii oboustranně inverzní, tak aby jej viděli nejen procházející po mostě, ale i vodáci proplouvající po řece," řekl Deníku Lubomír Brabec.

„Od dob první světové války nebyla v Čechách na žádném mostě instalována ani jedna socha tohoto českého světce, i přesto, že to bylo po staletí zvykem. Akce je tedy navázáním na staré české tradice uctívání tohoto patrona českého národa, ochránce vorařů, vodáků, gondoliérů, lodníků, mlynářů a mostů, který bývá nazýván stavitelem mostů mezi lidmi i mezi národy,“ pokračoval Brabec.

NEJTĚŽŠÍ INSTALACE

Unikátní dílo, které shlíží na vodáky v řece a zároveň na chodce po mostě, je dílem známé sklářky. „Sochu jsem vyráběla asi tři čtvrtě roku, nejtěžší na ní byla asi samotná instalace, neboť je složena z velmi těžkých kusů. Soše jsem nechala strukturu, jako by to byl jen ohlazený kámen. Úmyslně jsem ji neleštila, aby to bylo surové. Ale prochází skrz ni slunce a o to mi šlo,“ uvedla Tesařová.

Skleněný reliéf je zasazen v ostění ze slatinské žuly, které vytesal kameník Martin Mašek. Hvězdičky byly odlity ve zvonařské dílně Tomášková-Dytrychová.

Slavnostní odhalení sochy se konalo v květnu 2012. A i když iniciátor Lubomír Brabec plánoval malou slavnost, konala se ve velkém stylu. Zazpívat tam přijel i známý zpěvák Daniel Hůlka.