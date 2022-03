„Chodily jsme s kolegyněmi na oběd do restaurace celkem pravidelně. Před covidem nám bohatě stačila stokoruna i méně a dostaly jsme hlavní jídlo i polévku. Ale teď už je to o desetikoruny více a to je znát. Takže už si zajdeme jen párkrát do měsíce. Je mi jasné, že restaurace zdražovat musí, že se vše zdražuje,“ řekla Klatovanka Zuzana Radová.

Podobně jako ona to vidí i další lidé. Úbytek hostů kvůli cenám potvrzují i restauratéři. „Na obědy chodí méně lidí. Radši zajdou do vedlejšího obchodu a odbudou se rohlíkem se salátem nebo salámem. Je to hodně znát. V sezoně je to lepší, protože turistům je to jedno, ti to neřeší, ale místních chodí méně,“ řekl provozovatel restaurace Zlatá Otava v Sušici Josef Bernard s tím, že hosté ubyli i kvůli covidovým opatřením. „Byla to krize, chodilo opravdu minimum lidí, když se museli prokazovat potvrzeními. Teď se to trochu zlepšilo, ale i tak obědy hodně propadly,“ dodal Bernard.

Řízky podražily

Ve Zlaté Otavě jste před dvěma lety zaplatili například za řízek (150 g) s přílohou 90 Kč, nyní už je to 130 Kč v menu. Dělají ale běžně i řízek (200 g), který vyjde na 130 Kč + příloha na 40 Kč. „Zdražují suroviny a my musíme také. Ale i tak si myslím, že je to běžná cena. Někde za řízek lidé zaplatí i 230 Kč, takže u nás je to pořád přijatelné,“ poznamenal Bernard.

A podobné je to i v dalších restauracích na Klatovsku. V hotelu Beránek v Klatovech vyjde vepřový řízek s bramborovým salátem na 150 Kč, když budete chtít i polévku, připlatíte 30 Kč. Pokud ale budete mít štěstí a bude řízek s polévkou v denním menu, zaplatíte jen 100 Kč. V restauraci Klatovský dvůr vyjde smažený řízek s bramborovým salátem na 159 Kč + polévka dle výběru od 35 do 39 Kč. V Horažďovicích v restauraci Na Růžku je cena mírnější, tam za řízek s bramborovým salátem zaplatíte 110 Kč.

Ceny se zvyšují u všeho a lidé si tak často rozmýšlejí, zda na jídlo do restaurace jít. Za výhodu považují stravenky od zaměstnavatele. „Kdybych neměl stravenky, na oběd asi jen tak nepůjdu. Takhle dám stravenku v hodnotě 80 Kč a doplatím tak 50 Kč. Kdybych to měl platit každý den celé, neměl bych na to. Jídlo je čím dál dražší, takhle se to ale dá,“ řekl Klatovan Lukáš Babka.