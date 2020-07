Kdo očekával, že koronavirová pandemie rapidně sníží ceny bytů, byl na omylu. Koronavirus spíše způsobil, že ceny bytů stagnují nebo se lehce snižujía poptávka po nich je nižší. Podle realitních makléřů jsou lidé ostražití, čekají, jak se bude situace s covidem dále vyvíjet, a s koupí nebo prodejem bytu tak otálejí. Situace by se měla vyjasnit na podzim.

V Plzni se epidemie na cenách novějších bytů nepodepsala. „U starších bytů v panelových domech ale nastal lehký pokles cen. Očekávám, že výraznější pokles cen by mohl nastat až za několik měsíců. Nicméně nyní je ještě velice brzy něco usuzovat. Myslím, že velkou roli bude hrát dostupnost hypoték,“ uvedl Filip Klapáč z plzeňské realitní kanceláře La Pietra.

To, že je poptávka po bytech na Plzeňsku menší než před koronavirovou pandemií, potvrdil také realitní expert Roman Bukovjan. „Rozhodně to ale není nijak rapidní. Pozorujeme však daleko vyšší zájem o domy a pozemky. Lidé se nejspíše obávají druhé vlny epidemie, a proto chtějí nemovitosti se zahradou. Za měsíc jsem prodal sedm domů, což je opravdu hodně,“ vysvětlil Bukovjan s tím, že koronavirus by se na cenách bytů mohl projevit až na podzim.

Podle realitního makléře z plzeňské pobočky společnosti Remax Pavla Tručky ceny bytů v současné době spíše stagnují nebo zcela minimálně klesají. „Zaznamenali jsme sice mírný pokles poptávky, ten ale nemá na prodej bytů významný vliv. Ceny bytů šly nepatrně dolů. Nicméně je důležité správně nastavit cenu tak, aby nedostatky dané nemovitosti byly zohledněny v ceně,“ sdělil Tručka.

„Je samozřejmé, že poptávka po nemovitostech byla letos v březnu, dubnu a květnu kvůli koronaviru malá, ale s rozvolněním v červnu a červenci se situace stabilizovala a ve srovnání s letošním lednem a únorem ji mohu považovat za silnější,“ dodal Tručka.

KLIENTI VYČKÁVAJÍ

Menší nabídku, ale i poptávku po bytech pozorují v Klatovech. „Lidé vyčkávají, jak se bude situace kolem epidemie vyvíjet a zda přijde druhá vlna. Mají obavu z toho, že ztratí práci, a tím pádem mají také strach si byty pořizovat nebo prodávat,“ řekl Deníku Josef Martínek z Klatovské realitní kanceláře.

Ceny bytů v Plzeňském kraji



Plzeň – Doubravka – byt ve 4. patře panelového domu s výtahem, 2+1, 50 m² před rekonstrukcí – 2 500 000 Kč

Plzeň – Jižní Předměstí – zcela nový byt v novostavbě 2+kk s balkonem, 51 m² –3 200 000 Kč

Plzeň – vnitřní město – prvorepublikový byt 4+1, 150 m² s krbem – 5 500 000 Kč

Klatovy – udržovaný byt ve zvýšeném přízemí zděného domu nedaleko centra, 2+1, 56 m² – 1 800 000 Kč

Domažlice – udržovaný byt ve zvýšeném přízemí zděného domu na okraji města, 2+1, 52 m² – 1 700 000 Kč

Tachov – zrekonstruovaný byt ve 2. patře cihlového domu bez výtahu nedaleko centra, 2+1, 55 m² – 1 750 000 Kč