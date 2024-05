Po zimní přestávce v dubnu začaly práce na opravě silnice I/27 v centru Železné Rudy, které potrvají do konce července. „Během loňské stavební sezóny byl kompletně opraven úsek silnice od kruhového objezdu až po křížení silnice I/27 a ulice 1. máje. V letošním roce budou práce na rekonstrukci vozovky, úpravě chodníků, veřejného prostranství, vodovodu nebo například veřejného osvětlení pokračovat, a to v úseku mezi městským úřadem/Klostermannovo náměstím a železničním přejezdem," uvedl mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Práce začaly v úseku od křižovatky k městskému úřadu, a v před několika dny přišel na řadu poslední úsek - od městského úřadu k přejezdu. To již značně zkomplikovalo dopravu, jelikož jde o úplné uzavírky. Během první části vedly ještě objízdné trasy ulicemi města, což již nyní není možné. Jediný příjezd do Železné Rudy je tak možný pouze od Nýrska, a to pro veškerou dopravu. Ze směru od Čachrova dojedete pouze k trati. Čili i lidé jezdící od Sušicka či Modravy, Srní a Prášil, musí nejprve do Běšin a přes Strážov a napojit se na objízdnou trasu přes Nýrsko. Platí tak stejné podmínky jako když se opravoval před lety úsek nad tratí.

Náklady na rekonstrukci jsou vyčísleny na zhruba 50 milionů korun bez DPH.