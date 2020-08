Velký kámen ze srdce spadl rodičům Rozálky z Klatovska, jelikož se podařilo vybrat potřebnou částku na rehabilitaci.

Rozálka z Klatovska je stále usměvavá. | Foto: archiv rodiny

Rozálka přišla na svět s velmi vzácnou genetickou poruchou, Angelmanovým syndromem. Rodiče dávají holčičce, co mohou, ale nyní by potřebovali pomoci. Angelmanův syndrom se nedá vyléčit. Kromě domácího cvičení jezdí maminka s dcerou dvakrát do týdne do Centra Hájek. Rozálka tam podstupuje rehabilitaci, ergoterapii i vodoléčbu a také se jí věnuje speciální pedagog. Letos tříletá holčička stojí na rozcestí. Začne chodit, nebo ne? Lékaři jí doporučili intenzivní rehabilitační program TheraSuit. „Bohužel jde o poměrně nákladnou záležitost, na kterou nám pojišťovny nepřispějí,“ řekla maminka smutně.