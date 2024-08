Během rozhovoru Deníku prozradil, co už se na zámku podařilo opravit, jaké má další plány, ale mluvil i o akcích, které tam již pro návštěvníky pořádá.

Jsme na zámku v Bystřici nad Úhlavou, co vše se vám tady již podařilo udělat?

Rozšiřujeme ubytovací kapacity pro případné firemní akce, které tady chceme pořádat, či svatební obřady. Pokračujeme dál ve zvelebování zahrady, kterou rozšiřujeme. Udělali jsme další obrazce, kde jsou další rostliny. Už nám zakořenily, takže ještě více kvetou. Dokončili jsme opravu střech v celém areálu, což bylo stěžejní. Konečně máme kompletně celý zámek pod střechou, je nejdůležitější, aby nám tam nezatékalo. Nyní se pomalu můžeme věnovat vnitřním úpravám, které samozřejmě budou trvat hodně dlouho. Ale můžeme s klidným svědomím pokračovat s tím, že nám nebude pršet na hlavu. Opraveny jsou již i místnosti ve spodní části zámku, kde je krásné podloubí, kde se mohou konat svatby, firemní akce a podobně.

Co vás čeká v nejbližší době? Do čeho se pustíte?

Nyní se tady budou konat již nějaké svatby, které jsme konečně začali víc nabízet. Zhruba do měsíce bude dokončená kompletně celá budova, která je za zámkem, i její vnitřky. Tam bude šest apartmánů připravených k pronájmu pro lidi, kteří tady budou mít svatbu nebo firemní oslavy, akce a tak. Tohle máme v nejbližším horizontu a budeme pokračovat dál. Příští rok bychom rádi opravili vstupní věž, pokud na to budou finance a celkově kapacity. Věž je stěžejní abychom dokončili vstup a aby bylo vidět něco pěkného a ne jen hrůza, která je uvnitř.

Zámek jste začali také více otevírat lidem, pořádáte různé akce…

Snažíme se každý měsíc udělat akci pro veřejnost, děláme sportovní i kulturní akce. Začali jsme na jaře, kdy jsme s místním klubem Wingálských baronů udělali závod Babett, což se ujalo. Byl to první ročník a už jsou ohlasy, že chtějí pokračovat. V ten samý den se konala soutěž ve vaření guláše. Šlo o takový mini guláš fest, což mělo velký úspěch, a večer byla zábava. Každý měsíc děláme akce jiné, aby to bylo trochu oživení pro nás i pro okolí. Na konci prázdnin chceme pořádat den americké barbecue a večer bude rocková zábava. Následně v neděli uspořádáme dětský den. Očekáváme, že před ukončením prázdnin děti dorazí i s rodiči a společně se rozloučíme s prázdninami.

Máte za sebou i prohlídku zámku pro veřejnost, chystáte se je dělat pravidelně?

Nemáme klasický zámek. Vnitřky samozřejmě opraveny nejsou a dlouho ještě nebudou. Takže my v tuhle chvíli musíme postupovat tak, že bereme jen malé skupiny. Chceme, aby lidé poznali, v jakém stavu zámek je a kam ho chceme posunout. Není to klasická prohlídka, běžný okruh jako je na zámcích. Je to spíš pro lidi, které zajímá ten hrůzný stav, jaký tady máme. Byl jsem překvapený, že na první prohlídky přišlo kolem stovky lidí, což je pro nás dost, bylo to hodně náročné. V prohlídkách nebudeme pokračovat pravidelně každý měsíc, okoukalo by se to a také není až tak moc co ukazovat. Posun půjde pomalu, ale určitě zase za nějakou dobu prohlídku uděláme.