Obyvatelé Sušice pozorují, jak se budovy bývalé továrny Solo postupně stávají minulostí. Demolice pokračuje a další a další trosky budov jdou k zemi.

Demolice bývalé továrny Solo v Sušici. | Video: Daniela Loudová

Slavná sirkárna Solo v Sušici je už dlouho minulostí, roky už po ní byly k vidění jen vybydlené budovy. Neustále se jednalo o tom, co s areálem. Nakonec Solo čekal stejný osud jako Škodovku v Klatovech, jde k zemi, majitel rozhodl o demolici. Připomínat ho budou jen některé domy, které byly prohlášené za kulturní památku. Lidé procházející okolo už jen smutně koukají na trosky. "Je to škoda, Solo bylo slavné. Ale nakonec je dobře, že se to bourá, protože už to bylo jen pro ostudu. Snad tady vznikne něco pěkného pro lidi," řekl Karel Boček, který šel okolo areálu.

Co v areálu vznikne, ještě není jasné. Ale velký zlom nastal v únoru, kdy zastupitelé Sušice rozhodli o tom, že budou jednat o možnosti jeho odkoupení. Jednání by měla být zahájena v létě. „Nyní mají majitelé ještě smlouvu s firmou Accolade, která tam chtěla stavět halu, takže nemohou jednat s nikým jiným. Počítám, že bychom mohli s jednáním začít v létě, až jim smlouva skončí,“ uvedl místostarosta Karel Požárek.

