Obyvatelé Sušice i návštěvníci města mohou stále sledovat, jak mizí bývalá továrna Solo, která se demoluje. Z budov jsou již jen hromady suti a zůstává už jen několik pozůstatků, mezi nimiž je i dominantní komín. Potěšující zprávou ale může pro obyvatele být, že vzniká studie, která nabídne možnosti, co továrnu nahradí.

Vojenská nemocnice, Solo i seminář chátrají. Plány na proměnu ale jsou

V plánu tam bylo rozsáhlé obchodní centrum, ale to bylo zastupiteli zamítnuto. Nyní studie nabídne další možnosti. Chátrající areál už tak nebude ostudou města a bude na zastupitelích, jaká budoucnost areál čeká. „Je dobře, že vlastník areálu má chuť zapojit se do procesu a konečně se s areálem začne něco dít. Nyní se tam postupně demoluje, už zbývá převážně jen komín. Viděl jsem, že lidé mluví o demolici, o výbuchu, ale nebude tomu tak. Dle mých informací bude rozebírán postupně. Co se týče budoucnosti areálu, tak myslím, že bychom ještě letos nebo v příštím roce mohli společné řešení najít,“ řekl starosta města Petr Mottl.

Není jistá ještě žádná varianta. Možností je i odkup areálu městem nebo jeho části, část může zvelebovat majitel ve spolupráci s městem, ale možné jsou i jiné varianty. To vše by měla ukázat právě zmiňovaná nezávislá studie. „Ukáže různé varianty i ekonomickou reálnost řešení, které jsou pro město výhodné a které ne. Proces běží a doufejme, že na konci bude smysluplné řešení, které budou chtít všechny strany,“ dodal starosta.