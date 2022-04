Ve čtvrtek bylo v základních školách v Klatovech ruch a to i přesto, že šlo o první den velikonočních prázdnin. Konaly se tam totiž zápisy dětí do prvních tříd. Rodiče vyřizovali agendu a děti usedly s paní učitelkou do lavic a ta si je postupně prozkoušela z toho, co už znají. Jako tradičně šlo o základy v rozlišování barev, pravo-levé orientace, počítání, znalost písmenek a podobně. Někteří předškoláci byli nervózní, jiní to tam vše vystřihli jako kdyby už do školy chodili.