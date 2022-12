Nemocnice je v Sušici považována shodně napříč všemi stranami jako nejdůležitější téma, respektive její budoucnost, kdy se řeší, co s ní bude nadále. Zda ji převezme Plzeňský kraj, či bude na její provoz přispívat. Opoziční zastupitelé se tak dožadovali informací o nemocnici, jelikož bod, kterých bych se jich týkal, v programu chyběl, ale nestalo se tak. Bylo jim sděleno, že o nemocnici se bude mluvit v rámci diskuze ke konci zasedání. „Celá opozice se tak zvedla ze židlí a odešla ze zasedání, protože nemocnice je důležitá a bavit se o ní musíme,“ řekl jeden ze zastupitelů, který odešel, Karel Rendl.

Stejně tak reagoval i pirátský zastupitel Pavel Hais. „Nedává to žádnou logiku, cíleně tam tento bod nedali. Sušická nemocnice je, i na ustavujícím zastupitelstvu jsme se shodli, hlavní bod a hlavní problém, který se musí urgentně řešit. Tohle je ale potvrzení arogance moci. Je to smutné pro všechny obyvatele regionu. Asi mají jiný zájem s nemocnicí, proslýchá se leccos včetně privatizaci nemocnice. Tohle chování potvrzuje poslední dva roky od našeho odvolání, že smyslem je úplně něco jiného, určitě ne poskytování zdravotní péče. Mají v zastupitelstvu většinu a mají to na háku, zásadní kroky, které měly směřovat k zajištění péče, se nedějí,“ řekl Deníku svůj postoj Hais.

Je to nezodpovědnost

Pro koaliční zastupitele byl tento počin nepochopitelný, někteří ho srovnávali s dětinským. Poukázáno bylo i na to, že někteří z těch, kteří odešli, měli překládat řádné body k projednání, ale nestalo se tak. „Za celou dobu jsem něco takového nezažil. Nedovedu si představit, že bych se zachoval stejně, kdybych byl přehlasovaný. Jde přeci o základní principy demokracie, když se hlasuje, že někdo prohraje, někdo vyhraje. Připadá mi to jako z jiného světa. Naštěstí zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a projednali jsme všechny body, které jsme mohli,“ reagoval starosta Petr Mottl s tím, že šlo o zastupitelstvo, kde se projednával nejdůležitější bod celého roku, kterým je rozpočet, rozpočtový výhled a rozpočet příspěvkových organizací. „Kdybychom se takto zachovali a nebyli jsme usnášeníschopní, tak příspěvkové organizace od nemocnice po sociální služby zůstanou bez prostředků. Považuji to za nezodpovědné. Gesto, které na zastupitelstvo nepatří,“ dodal starosta.

Modrý sloup na Šumavě zůstane turistům zavřený zřejmě navždy. Kvůli tetřevovi

Nemocnici byl, dle předpokladů, věnován bod diskuze. Zde starosta informoval o dopise o hejtmana Plzeňského kraje, kterým podmiňoval jednání o dotacích pro nemocnici, uzavřením memoranda. To bylo následně schváleno.

Dále o nemocnici a již provedených krocích informoval místostarosta Karel Požárek, který jedná s lékaři i okolními nemocnicemi o možné spolupráci. Ten také vysvětlil, že součástí informování o nemocnici nebylo žádné usnesení, proto nebyla zařazena jako řádný bod programu. Informace o privatizaci jednoznačně odmítl místostarosta František Jelínek.

Z řad diváků promluvila lékařka sušické nemocnice Eva Fedorová, která upozornila na atmosféru v nemocnici. „V nemocnici panuje nervozita, zaměstnanci cítí nejistotu. Jestli se to nezlepší tak si myslím, že budou na konci roku možná hrozit i nějaké výpovědi,“ uvedla lékařka.