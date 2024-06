Velké oslavy si o víkendu užili v Bolešinech, kde si během bohatého programu připomínali 500 let od první zmínky o obci. Hvězdou oslav byla zpěvačka Petra Janů.

Oslava 500 let od první zmínky o obci Bolešiny. | Video: Daniela Loudová

Bolešiny mají dlouho historii. „Nejde o oslavu 500 let obce Bolešiny, protože obec je podstatně starší. Tady, kde nyní stojíme, byli již Slované, Keltové, máme zde naleziště. My dnes slavíme 500 let od první písemné zmínky o obci Bolešiny. Máme již tři písemné zmínky, které pocházejí ze stejného roku, u dvou víme přesné datum, třetí je datována do roku 1524. První písemná zmínka je v podstatě předvolání k soudu, když to převedeme do dnešní řeči,“ řekla k historii starostka Bolešin Věra Majdlová Rozsypalová.

Program byl zahájen již v pátek, kdy byla otevřena výstava o historii a současnosti Bolešin v kulturním domě. „Předpokládáme, že ji otevřeme znovu okolo poutě a uvidíme, zda bude ještě nějaká příležitost, protože paní Škopková, která výstavu připravuje, našla další artefakty, takže vždy bude něco nového,“ poznamenala starostka.

Po zahájení zahrála kapela 3G KLATOVY & HOST. Hlavní program se konal v sobotu na louce, moderoval ho svým vtipným způsobem herec Petr Rychlý. Zahrála Obšuka, Úhlavanka, zazpíval i Petr Rychlý, pro děti byla přichystána hudební pohádka. V podvečer návštěvníky rozproudila zpěvačka Petra Janů se svou kapelou Amsterdam, kterou na pódiu poté vystřídala kapela Botox s Janem Kopečným. Večerem a nocí se lidé protančili se skupinou Plán B. „Pojali jsme to tak, že slušní lidé chodí domů za světla, takže asi skončíme nad ránem. V neděli, abychom se probrali z kocoviny, se sejdeme u kulturního domu, kde posedíme u táboráku a zahraje nám opět skupina 3G KLATOVY & HOST,“ uvedla s úsměvem starostka.

Jubileum obce přišla oslavil více než tisícovka lidí, samotné Bolešiny mají okolo 440 obyvatel. „Je to u nás takové na houpačce, někteří lidé odejdou, jiní přijdou, ale máme v průměru obyvatel stále stejně. Máme úžasnou školu, která před pár lety oslavila 130. výročí. Snažíme se, aby se zde lidem líbilo. Jsem pyšná na všechny spolky, které nám tady působí. Začátkem září myslivecké sdružení pořádá dětský myslivecký den, což je krásná akce. Většinu podkladů a ceny, kterými jsou plaketky, maluje ručně Karel Krůs, čili je vše originál,“ pochvalovala starosta s tím, že nyní bude Bolešiny čekat velká investiční akce - oprava průtahu obcí.

Během oslav byly pokřtěny také dvě knihy. Bolešiny za císaře pána, kterou sepsal Dušan Kučera, a druhá je od Martina Kříže Bolešiny 500 let obce.