„Sbor byl založen v roce 1912. Nikdy zde nepřestal fungovat a stále je činným. Aktuálně máme 31 členů, dá se říci, že pořád aktivních, i když věkový průměr na vesnicích je poněkud vyšší, než bychom si přáli. Ale je to tak, jak to je, a jsme za to rádi, protože hasiči přejímají kulturu a dění na vesnici,“ seznámil se sborem jeho jednatel Petr Nový.