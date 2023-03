Obec Hnačov zahalil smutek, v mladém věku 38 let zemřel tamní starosta Milan Přerost. Prohrál boj se zákeřnou nemocí.

Milan Přerost se svou manželkou. | Foto: Facebook

„Ač nerada a s nesmírnou bolestí v srdci, musím oznámit smutnou zprávu. Odešel nejdůležitější člověk v našem životě. Můj milovaný manžel a tatínek Hugouška a Sárinky bohužel svůj statečný boj se zákeřnou a vysoce agresivní nemocí prohrál. S nemocí se pral do poslední chvíle, celou dobu myslel pozitivně s vyhlídkou na uzdravení a nikdy si na nic nestěžoval. Zemřel tam, kde si to moc přál - doma. Budeš nám tu neskutečně chybět, ale my musíme žít dál. Slibuji ti, že se budu snažit z našich dětí vychovat skvělé lidi, jako jsi byl ty, pracovité a přátelské. A ty na nás dávej tam seshora pozor a ochraňuj nás. Nikdy tě nepřestaneme milovat,“ napsala starostova manželka k oznámení o jeho odchodu.

Poslední rozloučení se uskuteční ve čtvrtek 23. března ve 13.30 hodin v obřadní síni klatovského krematoria.