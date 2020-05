Patronem této akce se stal plzeňský biskup František Radkovský, který osobně nepřijel, ale vzkázal: „Ať váš pochod povzbudí všechny ženy v tom, že budou pečovat o své zdraví a nechají se pravidelně vyšetřit, aby tak této nemoci mohly předejít.“

Na pochodu nemohl chybět jednatel a lékař společnosti Mammocentrum Klatovy, s. r. o., Miloš Chroust. „Je to pro nás čest, že se můžeme pochodu zúčastnit. Jsem rád, že přišlo tolik lidí, že je tohle oslovuje. Sám jsem byl trochu skeptik, kolik lidí přijde, a mám radost, že jich zde vidím tolik. Jakákoliv podpora, jakákoliv zmínka v médiích nebo jakákoliv akce vždy osloví jednu další pacientku, která přijde na vyšetření a může se zachránit,“ řekl Deníku Chroust, který zavzpomínal: „V našich začátcích jsme se hodně snažili, aby nás bylo vidět, tak jsme si zaplatili článek. Navzdory tomu přišla jedna pacientka a říkala, že se vyšetřuje, že si je jistá stoprocentně, že nemá žádný nádor prsu, ale ona ho měla. V tu chvíli, kdy jsem za článek dal několik tisíc, tak jsem si řekl, že je to fůra peněz, ale když tahle pacientka přišla, tak jsem si řekl, že to za to stálo. Takže doufám, že tahle akce osloví další ženy.“

Nebojte se!

Tuto akci přijela také podpořit zakladatelka pražského mammocentra, klatovská rodačka Miroslava Skovajsová. „Tohle město miluji, dalo mi vzdělání a vyslalo mě do světa. Když jsem zjistila, že se v Klatovech pořádá lokální Avon pochod před tím centrálním v Praze, tak jsem zajásala štěstím. Byla jsem také požádána, abych se stala patronkou tohoto pochodu a to mi úplně podlomilo kolena,“ sdělila Skovajsová.

Velký počet příchozích ji také velmi překvapil. „Jsem úplně bez sebe. Myslela jsem, že budu na pódiu a pode mnou hlouček dvaceti lidí, kterým poděkuji, vezmu je za ruku a půjdeme do parku. Ale tenhle počet mě fascinuje, a to jsme ještě nevyrazili, jsem nadšená. Díky Avon pochodům se šíří mezi ženami obecná povědomost o tom, že rakovina prsu je problém, a zároveň tento pochod vzkazuje, že o rakovině prsu je dobré vědět, přiměřeně se jí obávat, ale na druhou stranu není zapotřebí mít z ní panický strach. Když se nádor včas odhalí, tak se úplně zachraňuje lidský život, ale i prs a docela často neprochází ani chemoterapií. Takže vzkaz pro ženy je, nebojte se rakoviny prsu, choďte na preventivní prohlídky, nemějte strach,“ vysvětlila Skovajsová.

Za jedno triko se ošetří jeden prs

Proti této nemoci dlouhá léta bojuje také společnost Avon Cosmetics, která pořádá každý rok růžové pochody proti rakovině prsu. „Jsme společnost pro ženy, která se stará nejen o jejich krásu, ale i o zdraví. Proto pořádáme pochody, které se konají v padesáti zemích světa, aby se lidé seznamovali s touto nemocí. Pro nás je prioritou prevence, aby ženy chodily na preventivní prohlídky včas, aby se předcházelo horšímu stádiu rakoviny, a proto pochod, proto podpora, za jedno prodané triko je vyšetřeno jedno prso, což je taková úměrná rovnice. Největší část peněz z výtěžku je věnována právě na poukázky pro ženy na vyšetření v mammocentru. První ročník pochodu se povedl, jsme s účastí spokojeni“ uvedla oblastní manažerka společnosti Avon Cosmetics Lenka Nádvorníková.

Jednou z účastnic pochodu byla Jitka Blažková z Klatov, která byla ráda, že se tato akce přenesla i sem. „Už několikrát jsem si říkala, že bych chtěla jet na Avon pochod do Prahy. Když jsem zjistila, že bude tady, tak jsem neváhala ani minutu. Je to to nejmenší, co můžeme udělat, abychom boj proti této nemoci podpořili. Nikdy nevíme, koho z nás může tato nemoc potkat,“ řekl Deníku se slzou v oku Blažková.

Zájem o akci překvapil i organizátory. „Jsem strašně ráda, že přišlo tolik lidí. Mám už zpětné ohlasy, které mě těší. Potkávali se tam lidé, kteří se například dlouhou dobu neviděli, že celá akce byla rodinného typu a podobně. Zaregistrovaných bylo 493 a několik stovek lidí šlo jen tak nebo se zúčastnili doprovodného programu v parku,“ zhodnotila koordinátorka Zdravého města Klatovy Věra Schmidová.