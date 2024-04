Občanský odpor proti plánovanému úložišti jaderného odpadu na Horažďovicku neustává. Místní obyvatelé a zástupci obcí vyjadřují nespokojenost s rozhodovacím procesem a požadují větší vliv na výběr lokality.

„Odpad tady nechceme.“ Takové a další podobné hlášky zněly v sobotu 20. dubna odpoledne ve Velkém Boru, kde lidé opět protestovali proti vybudování úložiště jaderného opadu v lokalitě Březový potok na Horažďovicku.

Již dvacet let lidé na Horažďovicku bojují proti tomu, aby v jejich oblasti vzniklo úložiště jaderného odpadu. „Obce ve vybraných lokalitách jsou velmi nespokojené s probíhajícím výběrem lokality pro stavbu hlubinného úložiště, a na to chceme opět společně upozornit Dnem proti úložišti. Ani nově přijatý zákon ohledně úložiště ke zrychlení, zkvalitnění a transparentnosti výběru lokality nepřispěje. Dotčené obce musí mít větší pravomoci v rozhodovacím procesu při výběru. U tak výjimečné stavby, která bude mít dopady na život a přírodu v jejím okolí po dobu tisíců let, je to společensky, technicky i environmentálně nezbytné,“ uvedl starosta Horažďovic a zároveň mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti Michael Forman.

Připomněl, jaké je současná situace. „Zákon byl schválen poslaneckou sněmovnou, bohužel opět bez souhlasu obcí, parlamentu i senátu. Je tam pár vylepšení pozic obcí v procesu výstavby, ale jde jen o drobné úpravy. To základní, aby bylo posíleno právo obcí, to tam není. Z toho jsme rozčarovaní. Pětikoalice, když vstupovala do vlády, tak slibovala, jak posílí právě naše práva, tak to nyní bereme trochu jako podraz. My se ale boje nevzdáváme,“ sdělil Forman.

Zatím není schváleno povolení pro průzkumné práce v lokalitě, čili vrty. Mělo se s nimi dle původních plánů začít již v lednu. „Je jasné, že jejich naplánovaný harmonogram, nemůže vyjít. Vše se tak bude muset opět schvalovat znovu,“ dodal Forman.