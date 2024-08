Bleší trh, stánek se suvenýry. I tak nazývají někteří turisté současnou podobu Hauswaldské kaple nedaleko šumavského Srní. Oblíbené poutní místo, opředené mnoha legendami, je zaplavené korálky, náramky, svíčkami, najdete tam i autíčko, hrací kostky či řadu mincí. To vše podle některých milovníků Šumavy Hauswaldskou kapli hyzdí a mělo by se to odstranit. Spolek, který se o obnovu poutního místa zasloužil, prostor skutečně uklidí. Upozorňuje ale, že lidé různé bizarní předměty, včetně např. vymodelovaných částí lidského těla, tam nechávali už v minulosti, psal o tom i spisovatel Šumavy Karel Klostermann.

Hauswaldská kaple nad Vchynicko–tetovským kanálem poblíž Srní je jedním z nejznámějších poutních míst Šumavy. Postupně tam byly zhotoveny tři kaple, ta poslední byla v roce 1958 odstřelena armádou. Na místo už dávno v minulosti chodili lidé, kteří tamnímu pramenu připisovali zázračné účinky. Jak psal i Klostermann, nechávali tam různé svaté obrázky i mnoho dalších předmětů včetně napodobenin částí lidských těl. Místo bylo v roce 2006 obnoveno z iniciativy občanského sdružení Karel Klostermann – spisovatel Šumavy za spolupráce Správy Národního parku Šumava. Znovu se tam tak objevují různé předměty, které tam lidé zanechávají, např. jako prosbu za uzdravení. Letos je jich ale už tolik, že to vyvolalo pohoršení části turistů, podle nichž tam nemají co dělat. Kritizují např., že místo vypadá, jak kdyby tam úřadovala sekta nebo se měl konat bazar.

Podle Václava Sklenáře z občanského sdružení Karel Klostermann – spisovatel Šumavy se ale u Hauswaldské kaple letos neděje nic mimořádného. „Je to tam normální, lidé tam přinášejí různé věci už od pradávna. Je ale pravda, že poslední dobou už to někteří přehánějí, lidé neznají míru a je tam toho hodně,“ řekl Deníku Sklenář s tím, že zástupci sdružení tam proto pravidelně uklízejí. „To, co je k vyhození, například vyhořelé svíčky, vyhodíme. Vše ostatní tam zůstane, ale schováme to např. pod kameny, aby to nebylo na očích,“ vysvětlil Sklenář. Úklid čeká místo právě nyní, protože v sobotu 17. srpna se u Hauswaldské kaple v rámci tradiční srnské pouti koná Hubertská mše. „Sejdou se tam v 10 hodin Češi a Němci. Kromě Hubertské mše tam budou i trubači,“ pozval Sklenář.