Rekonstrukce Žabáků začala v roce 2021, během prací nastaly potíže ohledně hráze, kvůli nimž se musel předělávat i projekt. Dělal se tehdy i nový geologický průzkum, jelikož se nepočítalo s tím, že se bude stará hráz odstraňovat, protože již neodpovídala potřebným parametrům. Práce se tak prodloužily dle původních plánů. Pokračovalo se tak s pracemi i v roce následujícím. Letos byly doladěny poslední detaily.

„Udělali jsme biotop díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Snažili jsme se ho vytvořit tak, aby byl co nejvíce vhodný k veškerým aktivitám – v létě ke koupání, v zimě na bruslení. To byly hlavní parametry. V letošním roce jsme ještě dodělali písčitou pláž a jsou tam také nové toalety. Snažíme se místo co nejvíce přizpůsobit požadavkům obyvatel a návštěvníků. Místo je hojně využívané a je v podstatě jediným přírodním místem ke koupání v této části Šumavy,“ uvedl starosta Železné Rudy Filip Smola.

Jde o toalety Biocultus, což jsou inovativní kompostovací toalety určené pro veřejný prostor. Zařízení funguje zcela autonomně, bez potřeby připojení k inženýrským sítím či běžné infrastruktuře. Využívá skandinávskou kompostovací technologii. Tyto toalety jsou vyráběné na Šumavě a jsou k vidění například i na parkovišti u Chaty Rovina. Na toalety město získalo dotaci od Plzeňského kraje.