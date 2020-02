Víkend na Šumavě byl slunečný a tak přilákal mnohé příznivce lyžování. Neobešlo se to ale bez úrazů.

Ilustrační foto. | Foto: Stanislav Vrba

„V sobotu jsme vyjížděli ke třem úrazů a v neděli do dvanácti hodin ke dvěma. Obzvlášť opatrní by měli být běžkaři, kteří se i přesto, že na Železnorudsku nejsou stopy ještě upravovány, do terénu vydají. Na to doplatil jeden z běžkařů, který spadl ve sjezdu a poranil se v obličeji. Mnohde jsou vytátá místa a ta bývají zrádná, když na ně najedou,“ uvedl člen Horské služby Šumava Martin Kocum.