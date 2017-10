Běžkaře na Šumavě změny nečekají

Šumava – Pouze „kosmetické“ změny čekají v nadcházející zimní sezoně běžkaře na Šumavě.

Ilustrační fotoFoto: Vojtěch Podstavek

O rozšiřování sítě upravovaných běžeckých tras obce neuvažují a občerstvení na Březníku zůstane i letos zavřené.

Ve stejném rozsahu i kvalitě jako v předchozích letech budou upravovány stopy na Železnorudsku, více zaměřit se chtějí Železnorudští na údržbu běžeckého areálu na Belvederu. „Areál na Belvederu budeme moci letos upravovat v lepší kvalitě díky možnosti parkování rolby přímo v místě,“ řekl Deníku železnorudský starosta Michal Šnebergr.

Na Černém jezeře se na železnorudské trasy napojuje Hamerský okruh, ze které lze na Statečku nad Hamry pokračovat také do Německa směrem na Rittsteig. „Celý zhruba patnáctikilometrový okruh jsme letos nově vyznačili,“ uvedl starosta Hamrů Petr Křovina.

BEZE ZMĚN

Ze Železné Rudy směrem na na centrální Šumavu bude úprava stop beze změn. „Trasy jsme doplňovaly naposledy před dvěma nebo třemi roky. Jejich síť je na Prášilsku v současnosti dostatečná a žádné rozšiřování už neplánujeme,“ vysvětlil starosta Prášil Libor Pospíšil.

Změny ani rušení tras se nechystají ani na Modravsku, Kvildsku nebo v katastru Horské Kvildy. „U nás už ani nemáme, kam bychom trasy rozšiřovali. Upravovat tedy budeme, pokud správa parku některé úseky nezavře, jako jindy okruhy v okolí obce a trasy a potom klasické trasy na Kvildu, Filipovu Huť a Zhůří,“ informovala místostarostka Horské Kvildy Helena Kreuzigerová.

„O změnách zatím neuvažujeme. Záleží ještě, jaké dostane svaz šumavských obcí stanovisko od ministerstva životního prostředí, co se změní nebo nezmění z hlediska úpravy běžeckých tras v přírodní zóně. Což je příklad třeba cesty na Březník,“ nastínil starosta Modravy Antonín Schubert.

Podle mluvčího Správy Národního parku Šumava Jana Dvořáka se uzavírání běžeckých tras nechystá. „Pouze v jižní části Šumavy budou místy uzavírky kvůli těžbě a odvozu dřeva po polomech, ale budeme se snažit, aby zásah byl co nejmenší. V západní části Šumavy by se ohledně běžeckých tras nic měnit nemělo. Park pouze udělá jako každý rok předsezónní úpravy, prořezávky, mulčování, případné opravy propustků a podobně. Do přípravy tras investujeme i letos několik stovek tisíc korun,“ předeslal Dvořák. Zároveň potvrdil, že i tuto zimu zůstane zavřené občerstvení na Březníku.