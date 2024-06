Odběry krve budou v Klatovské nemocnici v červenci a srpnu pouze v pondělí a čtvrtek od 6:30 do 9 hodin, a to v prostorách dřívější dialyzační jednotky v budově č. 7. Výjezdové odběry budou zrušeny úplně. A dojde i ke zkrácení provozu odběrového místa v Domažlické nemocnici.

„Za komplikace se dárcům omlouváme a žádáme je, pokud jim to odstupy od předchozích odběrů dovolí, aby přišli darovat krev či plazmu ještě v červnu,“ žádá vedoucí lékařka pracoviště transfuzních služeb Kateřina Nováčková.

Transfuzní oddělení působí v jedné ze starších budou v areálu, kde je již delší dobu nevyhovující stav vzduchotechniky a klimatizace. V budoucnosti sice pracoviště dostane zcela nové a komfortní prostory v nově plánované přístavbě monobloku. Bohužel ale opravy vzduchotechniky už dál odkládat nelze. „Museli jsme rekonstrukci zařadit do letošního roku. Provádět ji budeme během letních prázdnin, kdy zpravidla chodí kvůli dovoleným k odběru méně lidí. Úpravy nelze dělat za provozu. Odběrové místo proto dočasně přesuneme do náhradních prostor a krev se bude zpracovávat úplně mimo Klatovy. Abychom ji převezli včas, bylo nutné zkrátit odběrové časy,“ vysvětluje vedoucí technického oddělení Klatovské nemocnice Václav Jakl s tím, že krevní banka bude v monobloku. Krev pro pacienty bude celou dobu k dispozici bez omezení.

Co přesně bude omezení znamenat pro dárce vysvětluje Nováčková. „Do 20. června bude provoz transfuzního oddělení fungovat v běžném režimu. Od pátku 21. června se přeruší odběry plazmy. Odběry krve se v Klatovech přeruší až ve čtvrtek 27. června. Do středy 26. června budou v tradičním místě i časech." Od 1. července se provoz transfuzního oddělení přesune do budovy č. 7 (bývalá dialýza), kde bude v omezeném režimu. Do běžného režimu se vrátí nejpozději 2. září.

Dle plánu se v červnu uskuteční i výjezdové odběry do Sušice (11.6.) i Horažďovic (25.6.). A standardně bude do konce června fungovat i odběrové místo v Domažlické nemocnici.