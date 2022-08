Akce byla určena na pomoc Nikolce Vlčkové z Klatov a dvojčatům Johance a Elišce z Dobřan, kterým se rozhodl pomoci spolek Oprechtice Firesport team, a to v rámci projektu #Rytířpomáhá. Patronem běhu pro naději byl klatovský oštěpař Petr Frydrych. „Byl jsem osloven pořadateli a neváhal jsem ani vteřinu. Jestli to může pomoci těm třem holčičkám, tak budu rád, když se nás sejde co nejvíce a pomůžeme společně. Vypadá to, že nám přeje i počasí,“ řekl Frydrych, pro kterého nebyla tato charitativní akce první: „Byl jsem dvakrát patron Běhu Olgy Havlové, kde byl výtěžek pro rodiny v tísni. Jsem vždy rád, že jde o odpoledne plné dobra, že kdo přijde, tak chce pomoci. Jednak běží, unaví se dobrovolně a ještě platí nemalé startovné. Jsou tohle akce, kde jsem vždy moc rád,“ uvedl Frydrych, který letos ukončil kariéru, ale trénuje a snaží se hýbat, tak zažertoval, že doufá, že rodinnou trať 2,5 km uběhne bez zastavení. „Běží i moje sestra, švagr, neteře, mám zde rodinu, tak doufám, že nedoběhnu do cíle moc zpocený, aby nebylo vidět, jak mi dala trať zabrat,“ zažertoval na závěr.