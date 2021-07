Od pátku 9. července je podle nařízení ministerstva nutné, aby se návštěvníci bazénů při vstupu prokázali certifikátem o provedeném očkování, popřípadě dokladem od lékaře, že prodělali covid, nebo platným testem. Nové opatření se podle šéfů bazénů nepochybně negativně odrazí na návštěvnosti. „Do 8. července stačilo jen čestné prohlášení, které si zákazník sám napsal. Nově však musí předložit negativní test, certifikát nebo doklad, že prodělal covid. To se samozřejmě projevuje na návštěvnosti," řekl ředitel městských bazénů Tomáš Kotora s tím, že bazény na Slovanech i na Lochotíně nabízí zákazníkům možnost antigenního testování. „V případě, že s sebou zákazník žádný test nemá, může se otestovat přímo na místě," uvedl Kotora a dodal, že dodržování nového nařízení přišla na bazény v Plzni už v pondělí zkontrolovat hygiena.

Certifikáty či testy po návštěvnících požaduje také prezident SK Radbuzy Luboš Ibrmajer. „Podmínky pro vstup do bazénu jsme vyvěsili na ceduli u pokladny. Personál vždy zkontroluje, zda má zákazník příslušný formulář. Co se týče návštěvnosti, tak například důchodci k nám přestali chodit plavat úplně. A to měli své hodiny, ve kterých na bazén chodili pravidelně," zhodnotil Ibrmajer.