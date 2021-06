Připravit bazén na otevření nejde ze dne na den. Své o tom ví v Sušici. "Otvírat nyní nemůžeme. Neměli jsme napuštěno, takže je potřeba napustit veškerou vodu, ohřát ji a pak ještě uvidíme, jak nám vyjdou vzorky. Myslet si, že se v pátek rozhodne a v pondělí otevře, je zcestné. U nás to potrvá několik dní, odhaduji otevření na začátek příštího týdne," řekl ředitel Sportovišť města Sušice, pod které spadá tamní bazén, Lukáš Hamák.

Uzavření se ale netýká wellnessu, který bude otevřen, stejně tak fitness a další podobné služby.

Připravené k otevření je i venkovní koupaliště, zde se ale čeká na teplejší počasí.

Nejdříve by se na Klatovsku mělo otevřít v Klatovech, a to v úterý 1. června. Zde se čeká jen na ohřev vody na správnou teplotu. Stejně tak mohou návštěvníci zavítat i do wellness.

Pokud bude příznivé počasí, bude zahájena letní sezona i na vnějším koupališti. Platit tam ale budou daná pravidla. "Vstup do areálu bude možný při dodržení platných protiepidemických opatření a při předložení bezinfekčnosti u vstupu, vyjma dětí do 6 let, vyplývající z vládních opatření opravňující ke vstupu na koupaliště. Návštěvníci budou muset předložit negativní test na koronavirus, který podstoupili v oficiálním odběrovém centru, certifikát o očkování nebo dokladem o prodělání nemoci v posledních 180 dnech," uvedl starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Otevřeno bude v červnu od pondělí do pátku od 12 do 19 hodin, v sobotu a v neděli od 10 do 19 hodin.

Od středy 2. června mohou lidé zavítat také do aquaparku v Horažďovicích, kde bude ale mimo provoz saunový svět do odvolání. Maximální počet návštěvníků tam bude moci být 70 osob.