O uplynulém víkendu se konal charitativní bazárek, který pořádal spolek Šance pro kočku ze Sušice. Lidé ukázali, že jim na opuštěných kočkách, o které se spolek stará, záleží.

Příprava bazaru pro kočky v Sušici. | Foto: se svolením spolku Šance pro kočku Sušice

„Součet z nákupů a sponzorského daru udělal neskutečných 113 000 Kč. Věděli jsme, že kočičky lidé nenechají tzv. na holičkách, ale předčili všechna naše očekávání. Asi ani nejsou vhodná, dostatečně velká slova na poděkování. Sv. Augustin řekl, že jen láska zná umění jiné obdarovávat, a přitom bohatnout. Rádi bychom tak všem poděkovali za lásku ke kočkám, za to, že pomáhají s námi. Občas je to hodně těžké, v poslední době zvlášť, ale dokud budeme mít kolem sebe hodné lidičky, nikdy to nevzdáme. Milionkrát je situace tak zlá, že chceme se vším skončit, že je toho tolik, že už nemůžeme dál. Ale potom se na nás upře ta spousta důvěřivých kočičích očí, které nejde zklamat, a vždy přijdou lidé s neskutečnou pomocí,“ uvedla za spolek Šance pro kočku Sušice Helena Šperlová.

Velké poděkování zaslouží také všichni, kteří se na bazárku podíleli, dárci, tvůrci a pomocníci, a provozovatel PDA Sušice, kde se akce konala. „Moc děkujeme všem, kteří nám připomněli, že kolem nás je velká spousta úžasných lidí, díky kterým je svět o chlup lepším místem, než se někdy zdá,“ dodala Šperlová.

