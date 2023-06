Chladné a zamračené počasí neodradilo účastníky ani návštěvníky od toho, aby se zúčastnili Barokní svatojánské noci v Klatovech, která se uskutečnila v pátek. Pořadatelé si pochvalovali narůstající počet lidí v kostýmech, především dětí.

Barokní svatojánská noc v Klatovech 2023 | Video: Daniela Loudová

„V letošním roce slavíme barokní svatojánskou noc, kterou si chceme připomenout naše předky, kteří zde žili v době baroka. Máme tady zvláštnost, kterou jsou katakomby, kde dodnes máme 38 ostatků. Barokní svatojánskou nocí si chceme připomenout, že i oni milovali, že i oni měli některé věci rádi některé méně a že žili v nelehké době. I přesto se ale dokázali radovat. My jsme si dlouhá léta mysleli, že se nás to netýká, ale události covidové i současné, kdy se bojuje kousek odsud, nás přesvědčují, že to, co prožívali oni, můžeme zažívat i my,“ řekl místostarosta Václav Chroust.

Lidé tak měli možnost prožít zajímavý a netradiční podvečer i večer. „Program byl plný hudebních, tanečních, ale i divadelních vystoupení. Velkým zážitkem pro přítomné byl průvod kostýmovaných účastníků. Skvostným vstoupením byl koncert Kateřiny Kněžíkové a Kateřiny Englichové v jezuitském kostele a o závěr akce se postarala skupina Živa Poppy Teatre se svou fireshow,“ uvedla vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu klatovské radnice Alena Kunešová s tím, že se na nádvoří představili také žáci ze ZUŠ Klatovy, Modern dance studio Klatovy, zahrálo Kolegium pro duchovní hudbu a Consortium musicum, ale také vystoupil Šumavan a premiéru mělo vyhlášení nejlepšího kavalíra a komtesy mezi dětmi, které si odnesly na památku originální perníčky.

Zdroj: Daniela Loudová

Barokní jezuitská noc je tradiční akce na počátku léta. A i když tentokrát nepřišlo tolik lidí jako v předešlých letech, což bylo zapříčiněno částečně počasím a také akcemi, které se konaly současně, všichni si ji užívali. „Můžeme ji vidět z několika pohledů. Jeden je ten, že začíná letní program ve veřejném prostoru, kdy po čtrnácti dnech přijde největší letní slavnost, klatovská pouť se svým mezinárodním folklorním festivalem. Druhý pohled je dle mého ještě podstatnější, a to, že historické prostory jezuitské koleje a jeho nádvoří pravidelně ožívají dobovými kostýmy, hudbou, řemeslným trhem. Považuji za velmi důležité, když se nějaké prostory opraví, aby také žily,“ okomentoval akci starosta Rudolf Salvetr.

On i místostarosta měli radost z toho, že se do průvodu zapojilo více dětí a budou tak následníci v této tradici. „Jsme moc rádi, že přišlo tolik dětí oblečených do barokních kostýmů jako zatím nikdy. Poprosil jsem své dva kolegy, aby počítali, a odhadujeme, že v průvodu šlo okolo 130 lidí. Jelikož šlo i tolik dětí, tak věříme, že barokní svatojánská noc bude i za dvacet třicet let,“ sdělil s potěšením Chroust.

Barokní svatojánská noc v Klatovech se vydařila, v kostele zpíval Štefan Margita

Akce se konala na nádvoří jezuitské koleje a město se nyní chystá na to, že se pustí do opravy poslední její části – semináře. „Mám velkou radost, že se do architektonické soutěže, do níž jsme přizvali tři významné týmy, přihlásilo dalších patnáct týmů, ze kterých jsme vybrali pět a rada města je potvrdila. Dostaneme tak celkem osm návrhů. Jestli vše dobře půjde, tak budeme do konce roku vědět, kdo bude projektovat obnovu a rekonstrukci jezuitského semináře,“ uzavřel Chroust.